BLC Turva on nyt Suomen suurin turvatekniikka-alan yritys

AM Security ja AM Lukkoasema fuusioituvat BLC Turvaan lokakuun alussa. BLC-konserni osti joulukuussa 2020 AM Security -konsernin ja siihen kuuluvat AM Securityn, AM Lukkoaseman sekä Hardware Group Finlandin. Tämän yrityskaupan myötä BLC Turvasta tuli Suomen suurin turvatekniikka-alan yritys.

– Kasvu valtakunnalliseksi toimijaksi avaa mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä monipuolisemmilla palveluilla sekä maan laajimmalla kattauksella turvajärjestelmiä, BLC Turvan toimitusjohtaja Jukka Nevalainen kertoo.

BLC Turva Oy:n omistaa yli 130-vuotias Savonlinnan BLC-osuuskunta. Yhdistymisen myötä uudistui myös yhtiön brändi, joka korostaa juuria Saimaan rannoilla.

– BLC Turva on yksi Suomen nopeimmin kasvavista turvallisuusalan yrityksistä. Toteutettavalla fuusiolla vahvistamme asemaamme markkinoilla entisestään. Tarjoamme asiakkaillemme koko teknisen turvaratkaisun aina lukituksesta turvajärjestelmiin yhdeltä toimittajalta ja tutulta myyjältä – kirjaimellisesti avaimet käteen, kertoo Nevalainen.

Turvaratkaisuja tunnettuihin kohteisiin

Turvatekniikan tuotteita, ratkaisuja ja palveluita BLC Turva on toimittanut muun muassa kauppakeskuksiin, satamiin, sairaaloihin, teollisuuteen ja kerrostaloihin sekä muihin kiinteistöihin.

Yhtiö on vastannut useiden maamme tunnetuimpien kohteiden turvaratkaisuista. BLC Turva on toimittanut muun muassa Helsingin Länsisataman terminaaliin porttijärjestelmän, joka hyödyntää uusinta automaatioteknologiaa. Lisäksi yhtiö on toimittanut räätälöidyt turvajärjestelmät moniin suomalaisiin sairaaloihin.

BLC Turvan kasvustrategia perustuu megatrendeihin: turvallisuuden merkitykseen ja teknologian yleistymiseen. Viime vuoden joulukuussa tehty yrityskauppa ja nyt tapahtuva yritysfuusio on strategian mukainen.

– Turvallisuus nousee tulevaisuudessa entistä vahvemmin johdon agendalle. Globaalisti turvallisuusalan yhtiöt kasvavat kymmenen prosentin vuosivauhtia. Uskon, että sama kehitys näkyy myös BLC Turvan kasvussa.

BLC Turva Oy on Suomen suurin turvatekniikka-alan yritys, joka tarjoaa turva-, lukitus-, automaatio- ja audiotekniikan ratkaisuja. Henkilöstömäärä on noin 500 ja yhtiö toimii 19 paikkakunnalla Suomessa. BLC.fi