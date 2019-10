Blockchain Summit Helsinki 2019, Finlandia-talo 5-6. marraskuuta 2019

Miten kehittää Suomesta lohkoketjujen soveltamisen edelläkävijä?

Blockchain Summit Helsinki järjestetään 5-6. marraskuuta 2019 Finlandia-talossa. Tilaisuus kokoaa yhteen johtavat suomalaiset lohkoketjuteknologian osaajat jakamaan kokemuksiaan suomalaisille yrityksille ja julkishallinnolle lähes 30 puheenvuorossa.

Summitin teema on miten kehittää Suomesta lohkoketjujen soveltamisen edelläkävijä. ”Valitsimme teeman lohkoketjuteknologian korkean liiketoiminnallisen merkityksen vuoksi. Kestää vielä vuosikymmeniä ennen kuin esimerkiksi tekoäly suoriutuu monimutkaisista tehtävistä. Lohkoketjut ja data-analytiikka ovat toimivia jo nyt. Tilanne muistuttaa mobiili-internetin läpimurtoa 15 vuotta sitten. Harva oli kuullut siitä, mutta nyt me kaikki käytämme sitä päivittäin”, toteaa Blockchain Forumin hallituksen puheenjohtaja KTT, professori Tomi Dahlberg. ”Arvioni mukaan yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa olla tietämätön lohkoketjujen soveltamismahdollisuuksista. Summittiin osallistuja saa parissa päivässä erinomaisen läpileikkauksen Suomessa olevista osaajista, osaamisesta ja kokemuksista” Oppia.fi:n johtaja Petri Kultaranta puolestaan kertoo tyytyväisenä: ”Saimme koottua Summittiin poikkeuksellisen kokeneita ja asiantuntevia Suomessa vaikuttavia puhujia vielä melko uudesta teknologiasta sen soveltamisen näkökulmasta.”

Tilaisuuden pääpuhujina ovat ensimmäisen lohkoketjuista Suomessa kirjoittaneen kirjan tekijöistä Mikko Eerola, kolme vuotta kaupunkeihin lohkoketjuratkaisuja kehittänyt Mika Lammi ja Helsingin kaupungissa työskentelevä Henrik Keinonen, joka pohtii lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia Smart City palvelujen kehittämisessä. Paneeleja ja keskusteluja johdattelevat tunnetut lohkoketjuteknologian osaajat Mikko Alasaarela ja Juhani Strömberg.

Tilaisuudessa on kaksi julkistusta. Blockchain Forumin hallituksen vpj. Anna-Lisa Natchev julkistaa ensimmäisen Blockchain Barometrin tulokset. Summitissa lanseerataan lisäksi Linux Foundationin lohkoketjuteknologiaan liittyvä julkistus Suomen markkinoille.

”Vuoden takaiseen summittiin verrattuna paljon kehitystä on tapahtunut - nyt siirrymme kokeiluista tekoihin. Kotimaisten palvelualustojen valmistumisen myötä on mm. seuraavia mullistavia palveluja nyt tarjolla; kiinteistörekisterien hoito, autojen rekisteröinti, Kelan etuuksien maksut, satamatoiminnot, metsäteollisuustuotteiden kuljetukset, lentorahdin käsittely, yritysten välisten tilaus-toimitusketjun tietojen vaihtamisessa ja monissa muissa sovelluksissa. Kaksipäiväinen summit on tehokas tapa päästä nopeasti mukaan käyttämään uutta teknologiaa hyödyksesi yrityksessäsi”, Tomi Dahlberg summaa lopuksi.







Lisätiedustelut:

Tomi Dahlberg +358 50 550 5718 Blockchain Forum ry www.blockchainforum.fi

Petri Kultaranta +358 40 515 3007 Wakaru Oy www.oppia.fi

Blockchain Summit Helsinki 2019 -tapahtuma Finlandia talossa 5-6.2019.

Lisätietoa tapahtumasta, puhujista ja puheenvuoroista: https://www.oppia.fi/events/ blockchain-summit-helsinki- 2019