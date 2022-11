Blominmäen jätevedenpuhdistamolle vuoden 2022 RIL-Palkinto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on rakennuttanut tämän uuden jätevedenpuhdistamon Espoon Blominmäkeen. RIL-Palkinnon 2022 saajan valinneen kansanedustaja Elina Valtosen mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamo on yhteiskunnallisesti merkittävä hanke, jolla on erittäin tärkeä perustehtävä.

- Blominmäen jätevedenpuhdistamo tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle vähintään vuosikymmeniksi. Jäteveden puhdistus on konkreettista Itämeren suojelua ja kaupunkikehitystä parhaimmillaan - yhdistettynä energiaviisaisiin ratkaisuihin. Kyseessä on lämmöntuotannon osalta 100-prosenttisesti ja sähkön suhteen 70-prosenttisesti omavarainen hanke, Valtonen perustelee.

Juuri käyttöön otettu uusi jätevedenpuhdistamo puhdistaa jätevedet huipputehokkaasti, käyttää omaa energiaansa ja pääosin kallion sisään sijoitettuna sulautuu ympäristöönsä. Se käsittelee aluksi 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Puhdistamoa on mahdollista laajentaa jopa miljoonan asukkaan tarpeisiin.

- Palkinto myönnettiin yhteiskuntamme infrarakentamisen perustyölle. Samalla palkitaan laaja kokonaisuus: uniikin maanalaisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätevesien viemäröinnin muutokset Espoon alueella. Sitä on toteuttanut suuri joukko ammattilaisia vuosien ajan, kehui HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred kiitospuheessaan.

HSY on ollut rakentamishankkeen tilaaja. Pitkään ja laajaan puhdistamoprojektiin on osallistunut paljon eri yhteistyötahoja, suunnittelijoita, rakentajia ja muita kumppaneita. HSY:n lisäksi RIL-Palkinnon osapuolia ovat YIT, ARE, Ramboll Finland ja Ramboll CM, FCG Finnish Consulting Group sekä Afry Finland.

RIL-Palkinto

RIL ry jakaa vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Lisäksi palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme. Ensimmäisen kerran RIL-Palkinto on myönnetty 50 vuotta sitten eli vuonna 1972.