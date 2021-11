BNI® Online Match on uusi tapa verkostoitua ja saada lisää kauppaa.

BNI® eli Business Network International® on maailman suurin liike-elämän suositusorganisaatio, joka sai alkunsa vuonna 1985 Yhdysvalloissa. Sittemmin se on todettu toimivaksi konseptiksi ja levinnyt ympäri maailmaa. Nyt BNI®-ryhmiä on maailmassa 10.000 ja Suomessa 39 ryhmää. Uusia ryhmiä on rakenteilla jatkuvasti eri puolelle Suomea. Liikekumppaneiden määrä Suomessa on noin tuhat ja maailmanlaajuisesti heitä on yli 285 000.

2020 tilastojen mukaan Suomessa liikekumppaneille annettuja suosituksia oli 36 589 kappaletta ja BNI®:n generoima vuosikaupan määrä oli yli 40 miljoonaa euroa. Joten tilastojen valossa BNI®-toiminta on kansantaloudellisestikin merkittävää.

Miksi Online?

BNI® Online Match säästää liikekumppaneiden aikaa, sillä se ei ole paikkasidonnainen. Liike-elämä on hektistä, jossa aika on rahaa. Panos-tuotos -suhde määrää kaikkea tekemistä nykyarjessa.

Maailma on muuttunut monessakin mielessä. Korona opetti ihmiset etätöihin. Etätyömalli on tullut jäädäkseen, ainakin osittain. Online ympäristössä verkostojen rakentaminen on yhtä jouhevaa kuin verkostoituminen fyysisissä tilaisuuksissa.

BNI® Online -kokous edustaa mitä suuremmassa määrin tehokasta ajankäyttöä. Tosiasia on, että verkostojen ja verkostoitumisen merkitys tulee kasvamaan. Niin sanotut lämpöiset liidit ovat oikotie kauppaan. Asiakkaiden metsästys kylmäsoitoilla on työlästä. BNI® Online tarjoaa kaupanhankintaa tehokkaammalla ja huomattavasti hauskemmalla tavalla.

Toimivaksi osoittautunut konsepti

BNI®-ryhmiin kuuluvat liikekumppanit ovat liike-elämän ammattilaisia, jotka auttavat toisiaan kasvattamaan kunkin bisnestä sitoutumalla Givers Gain® -periaatteeseen.

Givers Gain® -periaatteen mukaisesti antamalla saa. Kun antaa suosituksia ja kauppaa oman tai muiden BNI®-ryhmien liikekumppaneille, siitä seuraa myös euroja omaan pottiin jollain aikavälillä.

BNI®:ssä on periaatteita, joita liikekumppanit sitoutuvat noudattamaan liittyessään ryhmään. Ne ovat laadittu sillä periaatteella, että ryhmän toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksekasta. Givers Gain® -periaatteen lisäksi konseptiin kuuluu muitakin periaatteita kuten vastuullisuus, suhteiden rakentaminen, elinikäinen oppiminen sekä positiivinen asenne.

Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti liikekumppaneille tarjotaan jatkuvasti koulutusta, jolla opitaan edistämään mahdollisuuksia saada lisää kauppaa. Ryhmässä tapahtuu luontaisesti vertaisoppimista.

121

121 on kahden liikekumppanin henkilökohtainen noin tunnin kestävä tapaaminen joko virtuaalisesti tai fyysisesti. Tarkoitus on perehtyä toisen liikekumppanin bisnekseen, tutustua liikekumppaniin ja rakentaa luottamusta, jotta häntä osaa ja voi suositella omille kontakteilleen.

Usein jo tutustumisvaiheessa syntyy ideoita, kenelle liikekumppania voi suositella, kuka kenties tarvitsisi juuri hänenlaistaan osaamista, kenelle liikekumppanin osaamisesta koituisi lisäarvoa ja miten kaupan mahdollisuuksia voisi lisätä.

Mikä parasta, omassa BNI®-ryhmässä ei ole kilpailua, sillä vain yksi toimialan edustaja sallitaan.

Mitä hyötyä on BNI® Online Matchista?

Muutama tärppi:

- Sopii kiireisille ihmisille.

- Ja yrityksille, jotka haluavat kasvattaa uutta liiketoimintaa kansainvälisesti.

- Edullinen ja mukava tapa verkostoitua, hankkia lisää kauppaa ja tutustua saman henkisiin ihmisiin.

- BNI®:ssä oppii hiomaan hissipuheen toimivaksi.

BNI® Online Match on Suomen ensimmäinen alusta asti rakennettu online-ryhmä, joka kokoontuu joka perjantai klo 11.30-12.30. Jokaiseen kokoukseen vieraat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan niin BNI®-toimintaan kuin BNI® Online Match -ryhmään.

