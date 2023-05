BNI Suomen liikekumppanit ovat tuoneet kauppaa toisilleen yli 300 miljoonaa euroa

Tulos puhuu toimivan ja huolellisesti organisoidun konseptin puolesta. Organisaatio tarjoaa yrityksille tehokkaan ja konkreettisesti mitattavan tavan verkostoitua ja vahvistaa yrityksen kasvun mahdollisuuksia. Tämä erottaa BNI:n muista yritysverkostoista.

Kauppaa ja yhteishenkeä

BNI-ryhmiin kuuluvat liikekumppanit toimivat Givers Gain® -periaatteen mukaan, auttaen toisiaan kasvattamaan bisnestä ja lisäämään kaupan mahdollisuuksia omilla suosituksillaan. Ryhmään kuuluvat liikekumppanit tutustuvat toisiinsa viikoittaisissa myyntikokouksissa ja suosittelevat toistensa palveluita ja tuotteita. Ryhmien sisällä ei ole kilpailua, vaan kutakin toimialan erikoisosaamista edustaa vain yksi yritys per ryhmä.

Liikekumppanuus tarjoaa myös pääsyn valmennuksiin ja vertaisoppimiseen ja tätä kautta ammatilliseen kehittymiseen sekä oman yrityksen esittelytaitojen terävöittämiseen. Lisäksi kumppaneilla on lukuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kaupantekoon paikallisten yritysten, lähiseudun liike-elämän ammattilaisten ja vaikuttajien kanssa. Omaa verkostoaan on mahdollisuus laajentaa myös satojentuhansien muiden yritysten kanssa ympäri maailmaa.

Lisää kasvua luvassa

Suomen ensimmäinen BNI-ryhmä avattiin Helsinkiin vuonna 2008. Nyt toimintaa on 22 paikkakunnalla ja ryhmiä lähes 40. Mukana on lähes tuhat yritystä, ja määrä vahvassa kasvussa. Useita uusia ryhmiä on rakentumassa eri puolille Suomea. Huhtikuun lopulla avattiin myös uudenlainen koko maan laajuinen BNI Online -ryhmä, joka kokoontuu verkkotapaamisiin torstai-iltapäivisin kello 14.

BNI Online Premium Suomi -ryhmä on ensimmäinen laatuaan koko Skandinaviassa ja antaa upean mahdollisuuden koko Suomen alueella toimiville tai laajentumaan pyrkiville yrityksille, toteaa BNI Finland Oy:n maajohtaja Pasi Pasanen.

BNI® (Business Network International) on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva maailman suurin ja tuottavin liike-elämän suositusorganisaatio. Sillä on toimintaa 76 maassa ja ryhmiä lähes 11 000, joissa toimii yhteensä yli 300 000 yritystä. Suomen ensimmäinen BNI-ryhmä avattiin Helsinkiin vuonna 2008.