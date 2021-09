Bond on vihdoin täällä, isolla B:lla ja 100 % kapasiteetilla

007 No Time To Die ensi-iltapäivä on poikkeuksellisesti torstai. Tämän lisäksi Suomen suurimman elokuvateatterin, Helsingin Tennispalatsin, kaikki valkokankaat ovat omistettu vain ja ainoastaan Bond-näytöksille koko torstain sekä perjantain ajan - kaikkiaan 99 näytöksellä.

Ensimmäisellä esitysviikolla Finnkinon saleissa on tarjolla kaikkiaan noin 1500 Bond-yleisönäytöstä, mikä on enemmän kuin millään muulla elokuvalla koskaan. Aiemmin ennätystä piti hallussaan Star Wars: The Rise of Skywalker noin 1400 näytöksellä. Vuonna 2015 ilmestyneellä 007 Spectrellä oli ensimmäisen viikon aikana lähes 900 näytöstä.

Liput Finnkinon teattereiden ensimmäisten viikkojen näytöksiin tulivat myyntiin jo 15.9. Elokuvasarja on yksi Suomen suosituimmista ja tämä on näkynyt myös odotetusti lipunmyynnissä – lippuja on ostettu ennakkoon reilut 45.000 kpl.

Ja pian Bondia ei pidättele mikään, sillä huomisesta 1.10. alkaen kaikissa Finnkinon teattereissa on käytössä 100 % elokuvasalin kapasiteetista. Toisin sanoen jokainen leffapenkki on jälleen käytössä ja valmiina uusiin elämyksiin. Lisäksi jo aiemmin myynnissä olleisiin näytöksiin on vapautettu lisäpaikkoja rajoitusten purkautuessa eli myös Bondin ensimmäisiin näytöksiin on vapautunut lisäpaikkoja.

”Olemme iloisia, että pääsemme jälleen tekemään sitä minkä parhaiten osaamme – pääsemme tarjoamaan viihdyttäviä elokuvaelämyksiä kaikille asiakkaillemme, turvallisuutta unohtamatta. Uusin Bond –elokuva on iso piristysruiske koko pahasti koronasta kärsineelle elokuva-alalle. Iso määrä näytöksiä varmistaa sen, että saleissa on tilaa ja että kaikki halukkaat pääsevät paikalle. Bondin jälkeen kaikki varmasti tietävät, että elokuvateatterit ovat auki ja meille on turvallista tulla,” kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

THL:n riskiarviossa todetaan, että elokuvissakäynti kuuluu ns. vähäisen riskin tapahtumiin. Kapasiteettirajoitusten poistuessa Finnkino pyrkii edelleen tarjoamaan kaikille elokuvissakävijöille turvallisen katselukokemuksen ja noudattaa aina kulloinkin voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Kaikissa Finnkinon teattereissa jatketaan edelleen mm. tehostettua siivousta, näytösajat on porrastettu ruuhkien välttämiseksi, suosittelemme kasvomaskin käyttöä sekä ostamaan näytösliput etukäteen Finnkinon verkkokaupasta.