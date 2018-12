Bonnier Kirjat Suomi Oy muuttaa nimensä. Uusi yhtiön nimi on Werner Söderström Osakeyhtiö

Yrityksemme rakenne ja nimi muuttuvat 1.1.2019. Bonnier Kirjat Suomi Oy siirtyy historiaan ja uusi nimemme on tammikuun alusta Werner Söderström Osakeyhtiö. Uuteen yhtiöön kuuluvat edelleen Suomen eturivin kustantamot Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos, Tammi ja luonnollisesti WSOY kuten nimikin jo kertoo.

Tällä muutoksella kevennämme yritysrakennettamme ja voimme entisestään panostaan voimavaroja ja aikaa kirjailijoidemme kirjojen kustantamiseen, markkinoimiseen ja myymiseen kirjakaupoille sekä lukijoille, nykyään erityisesti myös kuuntelijoille.

Korostamme myös muutoksella rooliamme nimenomaan suomalaisena kustantajana ja suomen kielen vaalijana. Tämä on ollut WSOY:n rooli jo 140 vuotta ja on jatkossakin erityisen tärkeää meille. Tulemme jatkossakin olemaan se suomalaisen yhteiskunnan valpas mieli, joka kirjojen muodossa tarjoaa aikansa merkittävimmät tarinat ja kirjat suomalaisille lukijoille. Yhtiötämme ja kirjailijoitamme ohjaavat tinkimättömyys, herkkyys ja usko tulevaisuuteen. Tässä valppaalla mielellä ja kirjallisuudella on parhaimmillaan yhteiskuntaa muokkaava voima. Tähän joukkoon Werner Söderström Osakeyhtiö ja sen kirjailijat kuuluvat intohimoisesti.

