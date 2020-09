Bonusapteekki.fi -verkkoapteekki mukaan hävikin torjuntaan

Bonusapteekki.fi on täyden palvelun verkkoapteekki. Apteekki sijaitsee Tampereella, mutta palvelee valtakunnallisesti kaikissa apteekkiasiointiin liittyvissä tarpeissa vuorokauden ympäri verkossa 24/7.

Laillisen suomalaisen verkkoapteekin tunnistaa verkkopalvelussa olevasta yhteiseurooppalaisesta tunnuksesta, josta on linkki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista apteekkien verkkopalveluista.

Bonusapteekki.fi on perheyritys, jonka yrittäjänä toimii apteekkari Helena Jalonen. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa, minkä lisäksi jatkuva osaamisen päivittäminen on välttämätöntä apteekin johtamiselle. Lääkelain säädöksistä johtuen apteekin yritysmuoto on toiminimi ja apteekkari on toiminimiyrittäjä.

Apteekkari Helena Jalonen, apteekkari@bonusapteekki.fi