Booker-ehdokasromaanissa naiset pitävät kiinni koskemattomuudestaan maailmassa, joka hajoaa sodassa

Maaza Mengiste: Varjokuningas

Arvostelupäivä 14.3.2022

Kun italialaiset hyökkäävät Etiopiaan vuonna 1935 ja hallitsija Haile Selassie pakenee Englantiin, jää maata puolustamaan sinnikäs armeija, johon kuuluu myös naissotilaita. Uusi tilanne sysää orpotyttö Hirutin yllättävään asemaan sotilaiden joukostaan nostaman varjokuninkaan henkivartijana.

Entisestä palvelustytöstä tulee yhtäkkiä suoraselkäinen, muiden arvostama auktoriteetti, jonka tekemisiä seurataan ja arvostetaan. Samanaikaisesti hän joutuu öisin pelkäämään oman koskemattomuutensa puolesta.

Upea kirjallinen lukuromaani näyttää naiset sodan osapuolina ja myös oman patriarkaatin uhreina. Samanaikaisesti kun naiset osallistuvat sotaan miesten rinnalla, he puolustavat öisin itseään oman armeijan miehiltä. Häikäisevän kauniisti kirjoitettu ja loisteliaasti suomennettu romaani näyttää raadollisesti, miten lähellä viha on häpeää ja pelkoa, millaiseen varjomaailmaan sota ihmisen pakottaa ja miten monin tavoin menetys vahingoittaa meitä.

Romaania on inspiroinut kirjaiija Maaza Mengisten isoäidin tarina. Mengisten isoäiti Getey värväytyi armeijaan liian nuorten veljiensä sijasta, vaati oikeusteitse itselleen suvun aseen ja lähti sotaan.

Maaza Mengiste kirjoittaa teoksen loppusanoissa:

” Varjokuningas kertoo tarinan etiopialaisista naisista, jotka taistelivat miesten rinnalla ja ovat tähän päivään asti olleet vain yksittäisiä mainintoja haalistuneissa asiakirjoissa. Vähitellen minulle on valjennut, että vaikka sodat ovat aina olleet miesten kertomuksia, Etiopian sota ei ollut sellainen, eikä ole mikään muukaan kamppailu. Naiset ovat aina olleet mukana, ja me olemme edelleen.”

Maaza Mengisten (s. 1974) Varjokuningas oli Booker-palkintoehdokas 2020 sekä yksi vuoden parhaista kirjoista mm. Guardianissa, New York Timesissa, Ellessä ja Timessä. Toni Morrisoniin verrattu Mengiste on syntynyt Addis Abebassa ja asuu nykyään New Yorkissa. Hän on saanut useita kirjallisuuspalkintoja.

Maaza Mengiste saapuu Suomeen Helsinki Lit -festivaaleille toukokuussa 2022.

Varjokuningas-romaanista on saatavana ennakkokappaleita.

