Booky Groupin verkkosivut avattu

Logistiikan ja sähköisen kaupankäynnin ratkaisuihin sekä kirjasto- ja oppikirjakauppaan keskittyvä Booky Group -konserni on avannut ensimmäiset verkkosivunsa. Uudet verkkosivut ovat osa konsernin viestinnän selkeyttämistä. Samalla konsernille luotiin myös oma logo.

Saman verkkosivuston alle tuotu yhtiöiden kokonaisuus tiivistää konsernin palveluiden laajuuden. Kotimaisen, perheomisteisen konsernin yhtiöt Booky.fi Oy, Ostinato Oy, Porvoon Kirjakeskus Oy ja Suomen kirjastopalvelu Oy palvelevat jälleenmyynnin, julkishallinnon, kirjastojen ja kustantamoiden asiakkaitaan laaja-alaisesti ja hyödyntämällä yhtiöiden ammattitaitoa asiakaslupaustensa mukaisesti.

Uusi verkkosivusto mahdollistaa myös entistä avoimemman viestinnän konsernin toiminnasta, kun yhtiöiden tiedotteet ovat nähtävillä samassa paikassa.

Booky Groupin ilmeestä, verkkosivujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 624 to images and beyond Oy.

Booky Groupiin kuuluvat laajan valikoiman verkkokirjakauppa Booky.fi Oy, joka tuottaa myös konsernin tukipalvelut, logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy. Kirjakustantamo Avain on osa Kirjastopalvelua. Konserni työllistää noin 120 henkeä ja sen liikevaihto on noin 48 miljoonaa euroa.