Bosch lisää akkualustojaan käyttäviä tuotemerkkejä ja edistää kestävää kehitystä

Bosch Power Tools avaa akkualustat muille tunnetuille tuotemerkeille - Käyttäjät hyötyvät akkukäyttöisten laitteiden valikoiman laajenemisesta - Yritys panostaa järjestelmällisesti kestävään kehitykseen useilla eri tasoilla - Uusi ristilinjalaser on uusi virstanpylväs kestävää kehitystä edustavissa tuotteissamme.

Johdoton työskentely kotona, puutarhassa ja rakennustyömaalla on yhä suositumpaa. Sekä kotinikkarit että ammattikäyttäjät haluavat hyötyä akkutyökalujen tarjoamista eduista. Siksi Bosch Power Tools laajentaa jatkuvasti kahden 18 voltin akkualustansa laitekantaa ja tekee yhteistyötä muiden tunnettujen työkalumerkkien kanssa – kaikkien käyttäjien eduksi. Sen ansiosta säästät entistä enemmän rahaa, tilaa ja aikaa. Nurkkiin kertyvät erimerkkiset, yhteensopimattomat akut ja latauslaitteet kuuluvat tästä lähtien menneisyyteen.

Akkualustojen laitekanta kasvaa – merkkityökalujen valmistajat ja käyttäjät luottavat Boschiin

Professional 18V -järjestelmä on kehitetty parantamaan rakennustöiden tehokkuutta ja se on yksi maailman johtavista ammattilaiskäyttöön tarkoitetuista akkualustoista. Vuosi muille valmistajille avaamisen jälkeen tunnetut tuotemerkit Fein ja Heraeus ovat liittyneet tähän allianssiin. Ammattikäyttäjät voivat käyttää Boschin, Brennenstuhlin, Klauken, Ledlenserin, Lena Lightingin, Sonluxin, Sulzerin ja Wagnerin tuotteiden lisäksi esim. metallintyöstön erikoistyökaluissa sekä pintoja desinfioivissa koronaviruksen torjuntaan tarkoitetuissa erikoisvalolaitteissa 18 voltin Bosch-litiumioniakkuja, joita on myyty jo yli 60 miljoonaa kappaletta. Nämä akut ovat täysin yhteensopivia jo vuodesta 2008 lähtien lähes kaikkien ammattikäyttöön tarkoitettujen Bosch Power Toolsin 18 voltin laitteiden kanssa. Samanaikaisesti laajennamme akkukäyttöisten laitteiden valikoimaa. Erityisen huomion ansaitsee BITURBO-sarjamme. Tämän sarjan laitteet yltävät sellaiseen suorituskykyyn, johon aiemmin päästiin vain johdollisilla työkaluilla. Näistä hyviä esimerkkejä ovat poravasarat GBH 18V-36 C Professional ja GBH 18V-45 C Professional. Niitä varten kehitetty harjaton, huipputehokas moottori takaa optimaalisen tehon yhdessä ProCORE -akun kanssa. Työkalun ylivertaisen poraustehon on vahvistanut riippumaton testauslaitos ja tämä suorituskyky pätee nykyisin markkinoilla olevien akkuporavasaroiden vertailuarvona.

Home & Garden -työkaluille lanseerattu akkualusta Power for All Alliance toivottaa täsmälleen perustamisensa ensimmäisenä vuosipäivänä tervetulleeksi kaksi uutta jäsentä, Steinelin ja Flymon. Boschin innovatiivisten sähkötyökalujen, puutarhatyökalujen ja kotitalouslaitteiden sekä Gardenan, Glorian, Wagnerin ja Rapidin tuotteiden ansiosta kotona ja puutarhassa tehtävät työt sujuvat nyt entistä joustavammin. Power for All Alliance -akkualustaa käyttävien tuotteiden valikoima sisältää jo 75 laitetta. Bosch Power Toolsin erityinen kesäuutuus on AdvancedShear 18V-10. Nämä ensimmäiset 18 voltin ruoho- ja pen-sassakset on tarkoitettu nurmikon reunojen ja keskisuurten pensaiden viimeistelyyn ja ne leikkaavat tehokkaasti jopa 85 neliömetriä pensasaitaa kertalatauksella.

Bosch Power Toolsin tavoitteena on kehittää molempia akkualustoja tulevien kuukausien ja vuosien aikana. ”Avaamalla akkuteknologiamme muillekin valmistajille osuimme todellakin ajan hermoon. Siksi iloitsemme siitä, että monet muutkin nimekkäät potentiaaliset kumppanit ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan yhteistyöhön ja haluavat edistää akkukäyttöistä tulevaisuutta yhdessä Boschin kanssa”, sanoo Bosch Power Toolsin johtaja Henk Becker.

Kestävä kehitys toiminnan ohjenuorana

Akkualustojen avaaminen muille valmistajille on osoitus siitä, että tuotevalikoiman johdonmukainen mukauttaminen käyttäjien tarpeisiin on Bosch Power Toolsin noudattama pääperiaate. Tämän pohjalta markkinoille saadaan lanseerattua joka vuosi menestyksellisesti yli 100 uutta tuotetta. Reagointi muuttuviin tarpeisiin ja niistä syntyviin vaatimuksiin heijastuu ennen kaikkea myös liiketoiminnassa noudatettavassa kestävän kehityksen politiikassa. Tulevaisuuden tarkastelu osoittaa, että Bosch Power Tools haluaa ottaa entistä enemmän yhteiskunnallista vastuuta.

Boschin kestävän kehityksen strategian mukaisesti yhtiö keskittyy energiatehokkuuden lisäämiseen. Bosch Power Tools on asettanut tavoitteekseen säästää energiaa noin 75 000 MWh:a vuoteen 2030 mennessä. Jo viime vuonna saimme säästettyä energiaa yli 5 000 MWh:n verran energiatehokkuusprojektien ansiosta. Tämä saavutettiin pääasiassa energiatehokkaamman tuotantotekniikan avulla. Tänä vuonna toteutetaan noin 20 hanketta, jotka vähentävät kokonaisenergiantarvetta yli 10 000 MWh:n verran. Tähän vaikuttavia tärkeitä projekteja ovat esimerkiksi Leinfelden-Echterdingenin pääkonttorin energiantuotantokeskuksen saneeraus ja Malesian Penangin tehtaan aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto.

Yritys pyrkii pienentämään ekologista jalanjälkeään myös tuotetasolla. Painopiste on kierrätyksen edistämisessä. Bosch Power Toolsin vuodesta 2019 lähtien markkinoimat kierrätysmuovista valmistetut kotinikkarin työkalulaukut ovat säästäneet jo yli 2 200 tonnia muoviraaka-ainetta ja vähentäneet siten yli 3 000 tonnia CO2-päästöjä. Lisäksi pilottihanke, jonka puitteissa aloimme käyttää kuplamuovipakkausten sijasta pahvipakkauksia, vähensi muovijätettä yli 50 tonnin verran.

Uusi ristilinjalaser Quigo Green on toinen esimerkki Bosch Power Toolsin kestävän kehityksen strategian toteuttamisesta. Se on ensimmäinen Bosch-mittalaite, jonka runko ja lisävarusteet on valmistettu 90 prosenttisesti kierrätysmuovista. Keskityimme jo tuotekehitysvaiheessa vähentämään tuotteen sekä sen lisävarusteiden ja pakkauksen CO2-jalanjälkeä. Pakkaus koostuu 70 prosenttisesti kierrätyspaperista; se on pinnoitettu ympäristöystävällisellä vesipohjaisella lakalla eikä sisällä enää muovikalvoa. Lisäksi optimoimme pakkauksen koon. Optimoidun elektroniikan ansiosta uusi Quigo Green kuluttaa 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin edeltäjämalli. Siten yhdellä ainoalla tuotteella saadaan vähennettyä yli 340 tonnia CO2-päästöjä. ”Kestävä kehitys muodostaa olennaisen osan Boschin yrityskulttuurin arvoista. Uudella Quigo Greenillä asetamme uuden virstanpylvään mittaustekniikkasegmenttimme kestävää kehitystä edustaville tuotteille”, Becker toteaa.

Osana Bosch-konsernia Bosch Power Tools on edelläkävijä ilmastonsuojelussa. Jo vuonna 2020 kaikkien tehtaiden toiminta oli ensimmäistä kertaa CO2-neutraalia (Scope-luokat 1 ja 2). Vuoteen 2030 mennessä Bosch vähentää järjestelmällisesti myös yrityksen epäsuoria päästöjä (Scope-luokka 3) – jopa 15 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.