BrainLit, patentoitu innovaatio Suomeen

Ruotsalainen valoteknologian innovaatiojohtaja BrainLit perustaa tytäryhtiön Suomeen osana tavoitettaan levittää luonnonmukaista BCL™ -valoaan kaikkialle maailmaan. Ensimmäinen asiakkaamme Suomessa on edistyksellinen Innovation House, joka toteuttaa coworking- ja liiketoimintatiloja kotimaassa, Singaporessa ja Los Angelesissa.

Hyvinvointia edistävän valon kysyntä on kasvussa. BrainLitin patentoitu luonnonmukainen valaistusjärjestelmä jäljittelee päivänvaloa terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Ratkaisun myötä parantuva unenlaatu vahvistaa lisäksi kehon immuunijärjestelmää, mikä on tärkeää etenkin näin virusepidemian aikana. Vietämme nykyisin paljon vähemmän aikaa päivänvalossa kuin tuhannet meitä edeltäneet sukupolvet. Nyt tätä ilmiötä voimistaa osaltaan myös ihmisten kohtaamat pandemiat, joka on saanut ihmiset ympäri maailman pysyttelemään kodeissaan.

BrainLit Oy on aloittanut toimintansa Suomessa, tavoitteenaan hyödyntää suomalaisten markkinoiden potentiaalia. Sen maailmanlaajuinen kohdealue on urheiluliiketoimiala. Yrityksen ensimmäinen asiakas on Innovation House, jonka coworking-tiloja tullaan käyttämään luonnonmukaisen valaistuksen esittelyyn.

– Odotamme Suomen olevan otollinen markkinakohde luonnonmukaiselle valolle, sillä Skandinaviassa panostetaan terveyteen ja hyvinvointiin. Ensimmäisen asiakkaamme Innovation Housen myötä meillä on täydellinen kasvualusta, sanoo Kalle Söderholm, BrainLit Oy:n toimitusjohtaja.

– Innovation House saattaa yrityksiä yhteen ja vie kotimaisia innovaatioita ulkomaille. Kolmessa vuodessa toimipaikkoja on auennut Suomen lisäksi Singaporeen ja tänä keväänä Los Angelesiin. Innovation House on myynnin, hyvinvoinnin, innovaatioiden ja verkostoitumisen sulatusuuni.

”Etsimme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisua edistämään yhteisömme hyvinvointia ja tuottavuutta, olemme erittäin innoissamme saadessamme BrainLitin osaksi meidän Business Home -konseptia ja odotammekin BrainLitin luonnonmukaisen valaistusjärjestelmän edistävän yhteisömme terveyttä ja vireyttä sanoo Katja Aalto, Innovation Housen toinen perustaja yhdessä Petra Erätuli-Kolan kanssa.

– Keskitymme Suomen markkinoihin, mutta tavoittelemme myös kansainvälistä urheiluliiketoimiala segmenttiä. Tutkimusten mukaan luonnonmukainen valaistus vaikuttaa positiivisesti urheilijoiden suorituksiin. Olemme jo keskustelleet ratkaisuistamme eri maiden ammattilaisjoukkueiden, areenoiden sekä stadion omistajien kanssa, kertoo Mika Sulin, BrainLit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, jolla on vahva urheilutausta muun muassa jääkiekkoilijana, Niken Keski- ja Itä-Euroopan General Managerina sekä Suomen Olympiakomitean pääsihteerinä ja vastannut kymmenien monitoimiareenoiden kehityksestä ja rakentamisesta.

Vuoden 2017 Nobelin lääketieteen palkinto myönnettiin vuorokausirytmiä käsittelevälle tutkimukselle, jonka mukaan päivänvalon vaikutus saa kehon optimoitumaan eri tavalla päivänajan mukaan. BrainLitin ratkaisuun kuuluu valaistusta ohjaavia sensoreita ja algoritmeja, joiden toiminta perustuu yksilön tai ryhmän päivänvalon tarpeisiin. BrainLitin järjestelmä toimii käytännössä jäljittelemällä päivänvaloa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

– Kytke ja käytä -ratkaisujemme kehittynyt teknologia mahdollistaa terveellisen päivänvalon jäljittelemisen sisätiloissa. Työllämme on merkitystä näinä immuunijärjestelmää ja yleistä terveyttä koettelevina aikoina, sanoo BrainLitin toimitusjohtaja Niclas Olsson.

Yrityksen päämaja sijaitsee Ruotsin Lundissa, Medicon Village -tutkimuspuistossa, ja sillä on valoa ja terveyttä levittäviä tytäryhtiötä jo kolmella mantereella.