Break Sokos Hotel Leviä uudistetaan – Grill It! saapuu Leville

Pihvin ystävien suosikki palaa taas Ouluun 5.1.2023 11:55:26 EET | Tiedote

Reilun kahden vuoden odotus päättyy vihdoin, kun Osuuskauppa Arina avaa suositun Grill It! -ravintolan jälleen Ouluun. Uusia toimitiloja on etsitty pitkään ja tulevan kevään aikana Grill It! avaa ovensa Kauppakeskus Valkeassa, Gallerian kakkoskerroksessa.