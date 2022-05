Break the Fight! kehitti uuden koulukiusaamista ennaltaehkäisevän taidenuorisotyömallin koulujen arkeen

Break the Fight! -taidenuorisotyömalli on koulukiusaamista ennaltaehkäisevä tomintamalli yhteistyössä taidekummien, koulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Taidenuorisotyömalli tuo matalan kynnyksen kohtaamisia ja toimintaa kouluarkeen. Toiminnassa kehitetään työkaluja, joilla hip hop - kulttuuriin pohjautuva tekeminen ja kiireettömät kohtaamiset luovat nuorilähtöistä sisältöä kouluarkeen ja ehkäisevät koulukiusaamista sekä purkavat jännitteitä.

Turvalliset taidekummit kehittävät koulua kasvuympäristönä yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa, osallistuvat tiedollisen ja taidollisen oppimisen vahvistamiseen tarjoamalla liikunnallisia ja taiteellisia oppimisen paikkoja, sekä tukevat koulun arkea yhteisöä rakentavalla tavalla, esimerkiksi tukemalla ryhmäprosesseja. BTF- taidekummi on helposti lähestyttävä aikuinen, jolle nuoret voivat tulla kertomaan omasta elämästään ja ajatuksistaan myös taidetyöpajojen ulkopuolella. Toiminnoissa jokainen oppilas osallistuu, pystyy ja osaa – työpajat sopivat kaikille taustasta tai aiemmasta taitotasosta riippumatta.

Break the Fight! toteuttaa taidenuorisotyömallin kautta Helsingin kaupunkistrategiaa, jossa on Mukana -ohjelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kuten K-0 – Kiusaamiseen puuttuvan työn malli, Harrastamattomien lasten tukeminen harrasteisiin -malli, TVV -malli, joka tukee peruskoululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä, Rasismin vastainen toimintamalli kouluissa yhteistyössä oppilaiden kanssa ja Kouluvalmentajamalli.

Taidenuorisotyömalli tuo erittäin tärkeän lisän Mukana -mallien oheen erityisesti sen koulukiusaamista ennaltaehkäisevän toiminnan kautta. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kouluissa tulee tutkimustenkin mukaan panostaa. Opettajien kuormittavaa arkea helpottamaan rakennettu toimintamalli tuo turvallisia aikuisia mukaan kouluarkeen. Taidekummitoiminnassa ajatuksena on, että kouluyhteisöä rakennetaan ja kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja pohditaan yhdessä taidekummien, opettajien ja oppilaiden kanssa.

BTF -taidenuorisotyömalli on rakennettu 7-29 vuotiaille nuorille ja sitä voidaan integroida koulunuorisotyöhön toteutettavaksi ja tehtäväksi yhdessä kouluvalmentajan tai koulunuorisotyöntekijän kanssa.

Break the Fight! -konseptiin sisältyy poikkisektorinen toimialoja silloittava taide- ja kulttuuritoiminta, jossa toimitaan erilaisin toimintakonseptein niin opetus-, nuoriso- kuin kulttuuritoimissa. Taidenuorisotyömallissa taidekummit jalkautuvat kouluille, nuorisotaloille ja julkisiin tiloihin, Suomen mallin harrastustoimintaa toteutetaan monilajisesti kouluissa (tanssi, katutaide, kuvataide, elokuva-animaatio, valokuvaus, pallolajit, bänditoiminta jne.), näyttämöteoksia kierrätetään koulukiertueiden kautta valtakunnallisesti, nuorilähtöistä hip hop -tapahtuma-ja työpajatoimintaa, työhyvinvointipäiviä ja täydennyskoulutuksia tarjotaan eri tahoille.

Arvoliiton toiminnanjohtaja Ulla Nordin sanoin: ”Break the Fight! on loistava sosiaalinen innovaatio, tarvitsemme kaikki keinot käyttöön koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Kuten kaikki varmasti tiedämme, kiusaaminen on erittäin viheliäinen yhteiskunnallinen haaste, josta aiheutuu pitkäaikaisia haittoja. Tällaisen toiminnan vaikuttavuuspotentiaali on suuri.”

Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua -hanke 2018-2021 (kevät 2022)

Break the Fightin maksuttomat harrastustoiminnot kouluilla BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeessa ja BTF -toiminnassa aiemmin ovat pilotoineet uutta harrastamisen Suomen mallia jo pitkään. Uusi harrastamisen Suomen malli on saanut alkunsa Islannin mallista. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman 2019 kirjauksessa harrastustoiminta liitettiin koulupäivän yhteyteen. Hallitus halusi luoda Suomeen Islannin kaltaisen mallin ja edistää samalla maksutonta harrastamista. Se pyrkii vahvistamaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä. Islannin mallin takana on ollut vahva tutkimustieto. Myös Break the Fight! -toimintaan on investoitu jo viisi vuotta kestäneillä seuranta- ja arviointitutkimuksilla, jotka on ostettu Nuorisotutkimusseuralta.

Vuosina 2017-2018 seurantaa ja arviointia tehtiin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushankeessa, jossa vietiin maksuttomia breikkitanssityöpajoja, osallisuuslaboratorioita, päättäjäkeskustelutilaisuuksia ja ammattinäyttämöteosta Break the Fight – I was here! neljän kunnan peruskouluille Suomessa. Seuranta- ja arviointitutkimus rakentui lähes 200 sivuisen kirjan muotoon: Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluille hiphop -kulttuurin keinoin, toim. Sofia Laine.

Vuosina 2018-21 seurantaa ja arviointia jatkettiin Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamassa hankkeessa Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki. Seuranta- ja arviointitutkimus Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä tehtiin näkökulmatekstien muotoon Nuorisotutkimusseuran nettisivustolle.

BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeen päätöstilaisuus pidetään Oodin Maijansalissa kesiviikkona 4.5. klo 12:00-13:15. Tilaisuudessa Taidenuorisotyömallin kehittäjä ja BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeen johtaja Arja Tiili kertoo uudesta hankkeen myötä syntyneestä arvopohjaisesta yhteiskunnallisesta yrityksestä Break the Fight Oy ja sen taide- ja kulttuuripalveluista, joita yritys tarjoaa kunnille, yrityksille ja organisaatioille.

Nuorisotutkimusseuran tutkijat avaavat seuranta- ja arviointitutkimuksen näkökulmasta hankkeen toimintoja.

Tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä Helsinki -kanavalle, jonne se jää tekstitettynä myöhempää katselua varten.

Aikataulu:

Tarjolla kahvia ja teetä lämpiössä 11:45-12:00.

Maijansali

12:00 DJ soittaa ja koulunuorten breikkiesitys

12:05 Tervetuloa! Break the Fight -hankkeen johtaja Arja Tiili avaa tilaisuuden

12:15 Kenttäkuulumiset: BTF -taidekummit Santeri Karttunen ja Niko Vainikainen kertovat BTF -toiminnasta kouluilla, nuorisotaloilla ja julkisissa kaupunkitiloissa sekä kommenttipuheenvuoro BTF -kummikoulun Vesalan peruskoulun opettajalta

12:35 Tutkijoiden puheenvuoro: VTT/dos. Sofia Laine ja tutkija Susanna Jurvanen / Nuorisotutkimusseura

12:50 Arja Tiili kertoo Break the Fight -toiminnan jatkosta

12:58 Freestyleräppääjä NikoNova esiintyy

13:00-13:15 Avointa keskustelua ja kysymyksiä

13:15 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: https://www.breakthefight.com