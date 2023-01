Break the Fight! on mukana Educa-messuilla 27.-28.1.2023!

Olemme mukana Educa-messuilla 27.-28.1.2023!



Educa on johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma. Messuilla on mukana 350 näytteilleasettajaa, 400 esiintyjää ja paikalle odotetaan 20 000 kävijää. Maksuton Educa tarjoilee opetus- ja kasvatusalan uusimmat tuulet sekä polttavimmat puheenaiheet.

Messut järjestetään vuoden tauon jälkeen. Break the Fight! ja Arja Tiili Dance Company ovat ylpeitä ollessaan mukana vuoden 2023 messuilla.

Messupaikkamme on 6g20. Olemme myös mukana lavaohjelmassa Tulevaisuuden luokkahuoneessa 27.1.2023 klo 17:30-18:00 kertomassa uudesta Taidenuorisotyön täydennyskoulutuksesta.

Paneelissa keskustelemassa taidenuorisotyöstä kouluissa sekä koulutusmahdollisuuksista Break the Fight! -toiminnan kehittäjä Arja Tiili, taidenuorisotyömallin kouluttaja Lauri ”Laxa” Peltonen sekä BTF -koulutoiminnasta kipinän breikkaukseen saanut poika Keiko.

Aika: 27.1.2023 17:30 - 18:00

Paikka: Tulevaisuuden luokkahuone

Esiintyjät: Arja Tiili, Lauri ”Laxa” Peltonen­­­­­­

Kerromme myös kouluille tilattavasta uudesta tanssi-musiikkiteoksesta Break the Fight - Burn the Floor!



Teoksen lähtökohtana ovat urbaanit kadut, lapsuuden muistot ja rytmit, tanssi, joka nosti meidät valoon. Meistä tuli toimistotyöntekijöitä, asianajajia, siivoojia ja tanssijoita, mutta se mikä lopulta tuo meidät yhteen on tanssi ja rytmi. Niistä tämä teos on tehty. Laitetaan lattia allamme palamaan! Muistot ovat kuin paloarpia, sellaisia, joita kannamme sisällämme päiviemme loppuun. Mutta rytmi saa meidät jatkamaan. Päivien rytmi, hengityksen rytmi, kehojemme rytmi.



Break the Fight - Burn the Floor! breikkaa koulukiusaamista vastaan ja vie väkivallattomuuden sanomaa kouluille näyttämötaiteen ja hip hop -kulttuurin keinoin koulukiertueilla. Lue lisää Koulukiusaamista ennaltaehkäisevästä BTF-Hybriditeatteritoiminnasta ja esityksistämme: BTF- näyttämöteokset.

Messukeskus on Suomen suurin tapahtumatalo ja se tarjoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille mahdollisuuden tutustua alan yrityksiin ja niiden edustajiin, sekä tavata kollegoita. Messukeskukseen on helppo tulla niin julkisilla kuin omalla autollakin. Messukeskuksen ravintolat ja hotelli palvelevat asiakkaita koko tapahtuman ajan.

Educa on Veso-kelpoinen ja kävijälle maksuton tapahtuma.

Aukioloajat: pe klo 10–19, la klo 10–17

Messuosastollamme on myös hauska onnenpyörä, jossa voit voittaa suosittuja Break the Fight! -brändituotteita! Onnenpyörä järjestetään molempina messupäivinä parin tunnin välein: perjantaina klo 12:00, 14:00, 16:00 ja 18:00, lauantaina klo 12:00, 14:00 ja 16:00. Samalla kerromme tärkeästä koulukiusaamista ennaltaehkäisevästä missiostamme ja taidenuorisotyömallistamme. Tervetuloa!

Brändituotteita voit myös ostaa verkkokaupastamme!

Tulevaisuuden luokkahuone



Educa 27.1.2023 17:30 - 18:00 · Tulevaisuuden luokkahuone · Yhteisöllisyys ja osallistaminen

Break the Fight Oy

Teemat: Yhteisöllisyys, koulukiusaaminen, taidenuorisotyö, taidekasvatus, taidekummitoiminta kouluissa

Puhujat: Arja Tiili, Lauri Peltonen

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy taidenuorisotyön keinoin kouluissa

Break the Fight! lyh. BTF -taidenuorisotyötä tehdään kouluissa, nuorisotaloissa ja julkisissa tiloissa

Ajatuksena kouluille jalkautettavassa taidenuorisotyössä on, että kouluyhteisöä rakennetaan ja kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja pohditaan ja kehitetään yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.

Juuri nyt toiminta kouluilla keskittyy siihen, että taidekummit ovat koulun käytävillä ja yhdessä keksitään jotain kivaa tekemistä. Se voi olla pienryhmissä tehtävää toimintaa koulun jumppasaleissa tai hiljainen tila, jota taidekummi valvoo. Lapset ja nuoret toivovat myös tällaisia asioita, eli aina ei tarvitse breikata vaan kyseessä voi olla esimerkiksi kehotietoisuuden opettamista. Rakennamme kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kouluille yhdessä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

13-vuotiaat Keiko, Ehan, Noel ja Axu näkevät kiusaamisen niin yleisenä ongelmana ja ilmiönä kouluissa, ettei opettajilla ole energiaa ja resursseja puuttua siihen. He kaipaisivat aikuisilta välitöntä reagointia ja puuttumista, jotta kiusatut eivät jäisi asian kanssa yksin. Nuoret myös kokevat, että heitä ei aina oteta aikuisten taholta vakavasti ja siksi vaikeneminen kiusaamisesta voi joskus tuntua ainoalta vaihtoehdolta. Tiilin mielestä parasta olisi, että lapset ja nuoret pääsisivät itse ääneen.

Break the Fight Oy järjestää koulutusta nuorisotyöntekijöille, yhteisöpedagogeille sekä -taiteilijoille kunnissa, jotta he voisivat toimia BTF-taidenuorisotyöntekijöinä kouluilla, nuorisotaloilla sekä julkisissa tiloissa.

Paneelissa keskustelemassa taidenuorisotyöstä kouluissa sekä koulutusmahdollisuuksista Break the Fight! toiminnan kehittäjä Arja Tiili, taidenuorisotyömallin kouluttaja Lauri ”Laxa” Peltonen sekä BTF -toiminnassa mukana oleva poika Keiko.

Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeessa kehitettiin uusi taidenuorisotyön toimintamalli

Break the Fight! BTF- Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hanke on saatettu päätökseen.

Hanke on toiminut vuosina 2018-2021 (myös kevään 2022) Itä-Helsingin kouluilla, nuorisotaloilla ja julkisissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa ja toritapahtumissa. Hanke oli yksi kymmenestä Helsingin kulttuuri - ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamasta harrastushankkeesta, joka valittiin ideahaun kautta vuonna 2018. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala etsi uusia ideoita, toimintamalleja ja hankkeita, joilla lisätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä kaikenikäisten liikkumista. Saavutimme hankkeen aikana 6826 nuorta ja 7093 muuta kävijää. Yhteensä kaikki saavutetut 14 433 henkeä.

Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeessa tuotiin hip hop- kulttuurista tuttuja harrastuslajeja (breaking, rap, deejaying, beatboxing ja graffititaide) maksuttomasti Itä-Helsingin kouluille erityisesti 5.-7. luokka-asteille ja nuorisotaloille sekä julkisiin tiloihin. Hankkeen tavoitteena on ollut silloittaa poikkisektorisesti matalan kynnyksen maksutonta hip hop -kulttuurin harrastustoimintaa opetus- nuoriso- ja kulttuuritoimiin hankkeen eri toimintojen kautta. BTF -harrastustoimintoihin kouluilla, nuorisotaloilla ja erilaisissa avoimissa tapahtumissa on reilun kolmen vuoden aikana osallistunut tuhansia lapsia ja nuoria, joista moni on myös löytänyt uuden harrastuksen.

Hankkeeseen Nuorisotutkimusseuralta tilattu tutkimushanke Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä tehtiin näkökulmatekstien muodossa. Vastaavana tutkijana toimi VTT/dos. Sofia Laine Nuorisotutkimusseurasta. Tekstit ovat avoimesti luettavissa sivustollamme Artikkelit ja julkaisut.

