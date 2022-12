Break the Fight® taidenuorisotyömallin kehittäjä Arja Tiili valittiin kansainvälisen Nordic Pitch Battle 2022 business -kilpailun finaaliin

Nordic Pitch Battle 2022 taustaorganisaationa toimii Nutty Ventures Ab, joka on ekosysteemi kiihdytys organisaatio, joka vie parhaita pohjoismaisia käytäntöjä maailmalle.



Olen otettu kunniasta saada osallistua näin korkeatasoiseen kansainväliseen kilpailuun, sanoo Tiili.



Break the Fight Oy on keväällä 2020 perustettu yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa kulttuuri- ja koulutuspalveluja, harrastustoimintaa, työhyvinvointipäiviä, konsultointi- ja tapahtumapalveluja kunnille, yrityksille ja organisaatioille.

Erityisosaamiseemme kuuluu uuden taidenuorisotyömallin koulutuspalvelut kuntien nuorisotyöntekijöille sekä yhteisötaiteilijoille ja -pedagogeille. Kouluttajina toimivat alansa huippuosaajat, taidekasvattajat ja hiphop-kulttuurin ammattilaiset. Taidenuorisotyöntekijät ennaltaehkäisevät kouluväkivaltaa katukulttuurin elementeillä ja muilla taidemuodoilla kouluissa ja muissa tiloissa. Turvalliset taidenuorisotyöntekijät kehittävät kouluyhteisöä yhdessä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

Koulukiusaamista tapahtuu tutkimusten mukaan paljon, Nuorisobarometrin mukaan noin 68 % koululaisista on kokenut kiusaamista kouluissa.

Ennaltaehkäisemme koulukiusaamista ja –väkivaltaa kouluissa hiphop -kulttuurin ja esittävän taiteen keinoin. Haluamme tuoda uudenlaisen tavan purkaa jännitteitä ja luoda hyvää yhteishenkeä kouluissa, nuorisotaloissa ja julkisissa tiloissa. Toimintaamme ohjaa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.



Markkinapotentiaali on suuri, sillä kuntia, joille palveluja tarjoammme on Suomessa 306. Euroopassa on 51 maata ja maailmassa on 193 Yhdistyneiden kansakuntien tunnustamaa itsenäistä valtiota. Kaikissa näissä on kouluja ja koululaisia sekä valitettavasti myös kiusaamista ja kouluväkivaltaa.



Katso Nordic Pitch Battle keskiviikkona 7.12.2022 virtuaalisesti eventbrite.se

Lisätietoja

Arja Tiili, tj.

p. 050 375 67 28

arja.tiili@breakthefight.com