Brené Brown, maailmankuulu luennoitsija ja tutkija tulee Suomeen

Brené Brown esiintyy Nordic Business Forumissa Helsingissä 9.-10.10.2019. Samaan aikaan Viisas Elämä kustantamo julkaisee Brownin uusimman kirjan Dare to lead -suomeksi nimellä Rohkaiseva johtaja – Rehellisiä keskusteluja, sydänlähtöistä toimintaa ja rohkeita päätöksiä.

Uutuuskirja opastaa rohkean ja rohkaisevan johtamisen taitoon, missä emme välttele hankaliakaan keskusteluja ja tilanteita, vaan uskallamme olla haavoittuvia, ottaa vastuun ja tunnistaa ihmisten ja ideoiden mahdollisuudet. Hyvä johtaja ei ole se joka tietää aina vastaukset, vaan se joka osaa kysyä oikeat kysymykset.

Brownin mukaan rohkeus on joukko konkreettisia havainnoitavissa, opeteltavissa ja mitattavissa olevia taitoja. Rohkaiseva johtaja -kirja ja valmennusyritys Sitomo Oy:n toteuttama Brave New Leader -valmennusohjelma perustuu Brownin akateemiseen johtajuustutkimukseen ja työhön suuryritysten johtajien kanssa. Sitomo Oy:n Riikka Seppälä ja Nina Rinne ovat ensimmäisten joukossa maailmassa Brenén opeissa sertifioituja Dare to Lead -fasilitaattoreita. Viisas Elämän kustantama Rohkaiseva johtaja -teos on osana valmennuksen koulutusmateriaalia.

Brené Brown on Houstonin yliopiston tutkimusprofessori, sosiaalityöntekijä ja suosittu tietokirjailija ja luennoitsija, joka on yli 20 vuotta tutkinut suuryritysten johtamista. Hän on valmentanut muun muassa Fortune 500 -yrityksiä kuten Disneytä, Googlea ja IBM:ää. Brené Brown on tutkinut ihmisten haavoittuvuutta, rohkeutta, omanarvontunnetta ja häpeää. Hänen puhettaan TED Talk -verkkopalvelussa on katsottu ja kuunneltu jo liki 40 miljoonaa kertaa, mikä tekee Brownista kaikkien aikojen neljänneksi suosituimman TED Talk -puhujan.

Viisas Elämä on julkaissut Brené Brownilta: Uskalla haavoittua (Viisas Elämä 2013), Epätäydellisyyden lahjat (Viisas Elämä 2015) sekä Nouse vahvempana (Viisas Elämä 2016). Tulossa keväällä 2020: Löytöretki aitoon itseen – Rohkeasti todelliseen luottamukseen ja yhteenkuuluvuuteen (Viisas Elämä).

Kirjatiedot:

Alkuteos: Dare to lead: Brave work. Tough Conversations. Whole hearts.

Suomentaja: Mika Oksanen

ISBN: 9789522608154