Brexit vaikuttaa suomalaisten yritysten liiketoimintaan – kauppakamariverkoston merkitys korostuu

IT2018-ehdot helpottavat yritysten arkea ja vähentävät kustannuksia – Ehtojen päivitys on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020 10.2.2020 13:44:31 EET | Tiedote

IT2018-sopimusehtojen tarkoituksena on helpottaa sopimusten tekemistä IT-alan hankinnoissa. Ehdot on tarkoitettu käytettäviksi kotimaisissa, yritysten välisissä IT-sopimuksissa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi olemassa on erilaisia erityisehtoja esimerkiksi valmisohjelmistojen toimituksia ja ohjelmistojen ylläpitoa varten.