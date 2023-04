BRiDG3 tuo opiskelijat ja Web3-pioneerit yhteen Tampereelle

- Hackathonissa saadaan opiskelijoita tutustumaan teknologiaan ja innovoimaan uusia ratkaisuja, joita ei välttämättä tiedosteta teollisuudessa. Samalla saadaan luotua rajapintaa opiskelijoiden ja teollisuuden välille, kertoo Valmetin kehityspäällikko Mika Karaila.

Tapahtuman tavoitteena onkin luoda Web3- ja Metaverseratkaisuja, joita pystyttäisiin hyödyntämään tulevaisuuden organisaatioissa. Samalla opiskelijat pääsevät kisaamaan 8000 € palkintopotista.

- Metaverse on ollut täällä jo pitkään. Demoscene löysi aikoinaan taiteellisen metaverseilmaisun ja nyt me Ylellä otamme ensimmäisiä askeleitamme esimerkiksi kohti metaversejournalismia. Seuraava sukupolvi yhteisten asioiden päättäjiä ovat hyvinkin voineet oppia ensimmäiset sosiaaliset pelisääntönsä Habbo Hotellin käytävillä. Se mikä on muuttunut, on volyymi ja sitä kautta metaversen yhteiskunnallinen merkitys. toteaa Ylen Metaverse Lead Wesa Aapro.

-Vaikka Meta (Facebook) näyttää olevan vaikeuksissa oman Metaverse-tuotteensa kanssa niin teollisuudessa on jo olemassa standardirajapintoja ja tehdas on jo itsessään ”multiversumi”, jossa monen eri toimittajan laitteet ja järjestelmät liitetään yhteen. Hackathonin tavoitteena onkin tehdä erilaisia pieniä ”kokeiluita” ja katsoa miten ne voitaisiin saada toimimaan yhdessä, jolloin saadaan luotua teollinen metaversumi, Karaila jatkaa.

BRiDG3 -hackathon järjestetään 5.5.–6.6. Tampereella



Tapahtumat striimataan, joten osallistuminen onnistuu opiskelijalta myös etänä. Hackathon tuo yhteen niin koodarit, kuin liiketoimintaankin suuntautuvat, ja jo kiinnostuksella teknologiaan pääsee pitkälle. Web3 taitoja ei tarvitse olla vaan tämä on oppimisen väylä niiden pariin.

Hackathonin finaalipäivänä parhaat ratkaisut valitaan Nokia Arenalla, jossa päästään kuulemaan alan kovimpia nimiä, kuten Dr Marwan Alzarouni Dubaista. Hänet on valittu 100 vaikutusvaltaisimman lohkoketjuvaikuttajan listalle. Opiskelijalle hackathon tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, testata osaamistaan käytännössä sekä oppia alan parhailta mentoreilta. Hackathoniin osallistuminen on ilmaista.

Hackathonin haasteet ovat tuottaneet Yle, Valmet, Tampereen kaupunki, ECIU, Tampereen yliopisto, Ponsse ja The Good Cartel. BRiDG3 onkin osana Tampere Smart City Expo & Conference -tapahtumaa, jossa vieraat pääsevät kuulemaan alan huippupuhujia erillisessä Bridg3 ohjelmassa.