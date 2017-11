Brittikoreografi Jamila Johnson-Small vierailee Helsingissä

Last Yearz Interesting Negro alias Jamila Johnson-Small on Ison-Britannian uuden sukupolven koreografi ja nykytanssin arkailematon suunnannäyttäjä. Hänen sooloteoksensa I ride in colour and soft focus, no longer anywhere nähdään la 18.11. klo 18 Kanneltalossa osana Baltic Circle-festivaalia.

Jamila Johnson-Small on tanssija- ja koreografiroolinsa lisäksi aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja mm. kirjoittaa blogia sekä isännöi omaa Bitches Minute -radioshow’taan. Teoksissaan hän käsittelee kulttuurisia rakenteita – rotua, sukupuolta, seksuaalisuutta sekä sitä, miten naisen kehoa katsotaan, arvioidaan ja kategorisoidaan. Koreografina Johnson-Small sijoittuu tanssin kentällä osaksi uutta aaltoa, joka asettuu vastustamaan yhteiskunnan valtarakenteita, institutionaalista taidetta, ja etsii uutta liikettä DIY-hengessä, puhtaalta pöydältä, tanssin normeja ja määritelmiä karttaen.

Myös Kanneltalossa nähtävä, hypnoottinen ja elektronisena sykkivä teos I ride in colour and soft focus, no longer anywhere purkaa oletuksia siitä, miltä tanssin tai koreografian tulisi näyttää. Ennalta opetellun liikkeen sijaan Johnson-Small tarttuu kuluvaan hetkeen ja läsnäolosta kumpuavaan nautintoon: hänen tanssissaan on kaikuja aiemmista kohtaamisista, tapahtumista ja tuntemuksista, jotka ajan myötä ovat tulleet osaksi häntä. Teos on tanssijan kehossa käytävä moniääninen keskustelu ja rytmillinen tutkielma.

Jamila Johnson-Small:

I ride in colour and soft focus, no longer anywhere

la 18.11.2017 klo 18 Kanneltalo, Klaneettitie 5, kanneltalo.fi

Kesto 90 min, väliaika

Liput 17/12 €, 15 € ryhmälippu (min. 8 hlöä)

Lippuvaraukset 09 310 12000 sekä lippu.fi