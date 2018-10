Brittiläinen sijoitusyhtiö Ingenious Infrastructure tukee energia-alan älykkäämpää tulevaisuutta sijoittamalla Reactive Technologies -yhtiöön

Reactive Technologies on energia-alan yhtiö, joka keskittyy uusiutuvan energian mukanaan tuomien haasteiden ratkaisemiseen tarjoamalla pilvipohjaisia IoT-palveluratkaisuja aurinko- ja tuulienergian tuottajille sekä sähköverkon operoijille. Yhtiö on perustettu vuonna 2010. Reactivella on patenttiportfoliossa n. 100 myönnettyä patenttia sekä ratkaisuja, jotka ovat lajissaan ensimmäisiä maailmassa - kuten reaaliaikainen sähköverkon inertian mittausmenetelmä. Yritykseen on sijoittanut Ingenious Infrastructure, Octopus sekä RES. Yhtiöllä on toimipisteet UK:ssa, Suomessa sekä Ranskassa.