Brittitutkija kertoo uutuuskirjassaan, miten lääketiede on kaltoinkohdellut naisia

Lääketieteen historia on paitsi tieteellistä myös yhteiskunnallista ja kulttuurista historiaa, jonka perustan ovat luoneet miehet. Miesten kehoa on pidetty mittapuuna, vaikka nykyisin tiedetään, että sairauksiin liittyvät sukupuolierot voivat olla huomattavia.

Feministiseen kulttuuriin erikoistunut tohtori Elinor Cleghorn kertoo kirjassaan, kuinka lääketiede on kohdellut naisia kaltoin ja kuinka naiset ovat edelleen sairauksien suhteen eriarvoisessa asemassa. Erityisen heikko asema on ollut huono-osaisilla ja rodullistetuilla naisilla. Monet sairaudet, kuten endometrioosi ja krooninen väsymysoireyhtymä, ovat yhä alidiagnosoituja.

Kirja valottaa naisten asemaa lääketieteessä aina antiikin Kreikan vaeltelevan kohdun myytistä noitavainoihin, 1800-luvun hysteerisinä pidettyihin naisiin ja nykyaikaan saakka. Mukana on monia tarinoita naisista, jotka ovat kärsineet lääketieteen vuoksi, ja miehistä, jotka ovat päättäneet heidän kohtaloistaan.Näiden tarinoiden avulla Cleghorn näyttää, että lääketieteellä on vielä paljon tehtävää naisten paremmassa ymmärtämisessä.

”Brittitutkija Elinor Cleghorn paljastaa sukupuolten välisen epätasa-arvon salakavalan vaikutuksen naisten terveyteen kauhistuttavan selvästi. – – On mahdotonta lukea Sairasta ja viallista tuntematta surua, turhautumista ja oikeutettua vihaa.” – The New York Times

Tohtori Elinor Cleghorn (s. 1980) on erikoistunut feministiseen visuaaliseen kulttuuriin ja historiaan. Hän on työskennellyt tutkijana Oxfordin yliopistossa ja esiintynyt mm. BBC:n keskusteluohjelmissa. Cleghorn kiinnostui naisten ja lääketieteen historiasta sairastuttuaan itse autoimmuunisairauteen, joka diagnosoitiin pitkään väärin. Sairas ja viallinen on hänen ensimmäinen tietokirjansa.

Elinor Cleghorn: Sairas ja viallinen – Naiset lääketieteen historiassa

Alkuteos Unwell Women. A Journey Through Medicine and Myth in a Man-Made World

Suomentanut Veli-Pekka Ketola

448 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana