Brotheruksen tanssiteos Maa koskettaa

Vaasan kaupunginteatterin 80-juhlavuoden syksyn viimeistelee vahvasti kehollinen esitys Maa, jonka koreografina ja ohjaajana vierailee tanssitaiteilija Hanna Brotherus.

”Yhteinen matkamme on ollut upea, olen kiitollinen näistä nuorista, produktiosta ja työryhmästä. Puhetta teoksessa ei kuulla paljoa, vaan tarina kerrotaan vahvasti liikkeen ja kosketuksen keinoin”, kertoo Brotherus.

Julia-näyttämöllä vaikuttavan tanssiteoksen esiintyjinä nähdään viisi rohkeaa ja vahvaa maahanmuuttajataustaista nuorta Morteza Isazadeh, Elize Kapinga, Miguel Nsaka Ludala, Aris Milolo ja Ive Ntumba.

”Tämä on ollut hieno kokemus, on ollut ihana saada olla tässä mukana”, kertoo 18-vuotias Elize Kapinga.

Nuorten kanssa näyttämöllä on teatterin kolme kiinnitettyä tanssijaa Pekka Hiltunen, Ulla Väätäinen ja Jukka Wennström sekä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen Riina Kalmi (vier.), joka toimii teoksessa myös Brotheruksen assistenttina.

”Tämä on mielestäni todella merkityksellinen ja tärkeä yhteistyöteos tanssin kentällä”, toteaa tanssija Ulla Väätäinen.

Musiikin esitykseen on säveltänyt Johannes Brotherus (vier.) ja lavastuksen ja puvut tanssiteokseen on suunnitellut Reeta Tuoresmäki (vier.). Teoksen valosuunnittelu on Teemu Vähäsen käsialaa.

Teos toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, Vaasan kansalaisopisto Alman sekä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.

Esityksen kesto on tunti ilman väliaikaa. Maa saa ensi-iltansa lauantaina 19.11. klo 18 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Perjantaina 18.11. klo 19 alkaen on teoksen ennakkonäytös, jota ennen Ravintola Kulmassa on klo 18 alkaen LittFest-vierailu, jossa Anna-Leena Ekroosin haastateltavana on Hanna Brotherus.

Lisätiedot:

Ohjaaja-koreografi Hanna Brotherus

040 087 2646 | hanna.brotherus@gmail.com