Burna Boy saapuu Flow Festivalille

Flow Festivalin runsas ohjelmisto vahvistuu entisestään, kun Afrikan tämän hetken suurin tähti, nigerialainen Burna Boy liittyy festivaalin esiintyjiin. Dancehallia, afrobeatia ja poppia musiikissaan yhdistelevä Burna Boy on Nigerian viime aikojen menestynein artisti. Ensimmäisen kerran vuonna 2020 Suomessa Helsingin jäähallilla esiintynyt Burna Boy on ainutlaatuisen afrofuusion sanansaattaja, jonka tavoite on musiikillaan ja esiintymisillään rakentaa siltoja mustien ihmisten välille ympäri maailman. Ajankohtaisen artistin ura onkin kovassa nosteessa: satoja miljoonia lukuisilla eri hiteillään striimannut Grammy-palkittu Burna Boy ilmoitti hiljattain julkaisevansa kesällä kuudennen albuminsa Love, Damini, jonka ensimmäinen sinkku Last, Last julkaistiin viime viikolla artistin itsensä ohjaaman musiikkivideon kera. Perjantaina 12.8. Flow’ssa esiintyvästä Burna Boysta tuli lisäksi vastikään ensimmäinen nigerialainen artisti, joka myi loppuun New Yorkin legendaarisen Madison Square Gardenin ja viime viikolla hän esiintyi musiikkialan arvostetuimmassa tapahtumassa Billboard Music Awardsissa.

Flow’hun esiintymään saapuu myös jo vuoden 2014 debyyttialbumillaan kansainväliseksi poptähdeksi noussut MØ, joka on vakuuttanut niin indie- kuin valtavirtapopin ystävät. Artisti julkaisi alkuvuodesta henkilökohtaisen kolmosalbuminsa Motordome, jonka tiimoilta hän kiertää kevään ja kesän aikana Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa. Flow’n ohjelmaan on myös lisätty 80-lukuisen huolettomasta post-discosta ammentava australialainen viihdetaiteilija Donny Benét, jonka poptäydellisyyttä hipovissa kappaleissa tasapainoillaan ironian ja nerouden välimaastossa.

Eräs viime vuosien suurimmista kotimaisista musiikki-ilmiöistä Vesta nähdään myös Flow Festivalilla. Vesta on sukupolvensa kiinnostavin popartisti ja genrensä uudistaja, jonka tunteikas ja toiveikas kakkosalbumi Uskon tulevaan julkaistiin maaliskuussa. Flow’ssa saa lisäksi ensi-iltansa Taika Mannilan ja Lina Schifferin muodostaman DJ-duo Dreamin uusi konsepti DREAMWORLD: tunnin mittainen eskapistinen elämys, joka koostuu live-musiikista, Dreamin DJ-setistä, 3D-visuaaleista sekä yllätyksistä.

Flow Festivalin lavalla nähdään lisäksi helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä ja tuottaja, aikaisemmin Ronya-nimellä tunnettu New Ro, joka tuo musiikissaan yhteen R&B:tä, modernia popmusiikkia ja 80- ja 90-lukuista nostalgiaa sekä henkilökohtaisen koskettavaa indievaikutteista popmusiikkia tekevä laulaja-lauluntekijä pehmoaino, joka julkaisi maaliskuussa kuulijat hurmanneen debyytti-EP:nsä Kaukana kotoa.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat:

Perjantai 12.8.

Gorillaz, Burna Boy, MØ, JARV IS…, Sigrid, Aldous Harding, Pa Salieu, Nihiloxica, Alfa Mist, The Blessed Madonna, Dixon, Uncle Waffles, Kamma & Masalo, OK Williams, Yung Singh, Bianca Lexis, Zernell, Vesala, ibe - Flow exclusive, Erika Vikman, Antti Autio + Jouset, Arppa, pehmoaino, New Ro, Rosa Coste, Johanna Juhola Reaktori, Isaac Sene, Vilma Jää, Electronic Market, Katerina, Irma & Helmz, Soul Survivors

Lauantai 13.8.

Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Orchestra Baobab, Kit Sebastian, Marcel Dettmann, Sherelle, DJ Stingray 313, Anz, Danilo Plessow / MCDE, Millos Kaiser, Bárbara Boeing, Trujillo, Vesta, Gettomasa, Yeboyah, Jesse Markin, F, DREAMWORLD, Malla, Linda Fredriksson Juniper, Hassan Maikal, Ege Zulu, UMO & Jimi Tenor, Lxandra, Linda Fredriksson Juniper, Antti Salonen, Mono Junk (live), Morphology (live), Lil’ Tony, Hanna Ojanen, DJ Jese, Lara Silva, emkay

Sunnuntai 14.8.

Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fred Again…, Little Simz, DJ Koze, Acid Arab, Q, Donny Benét, Dhafer Youssef - Sounds of Mirrors, Erika de Casier, Brandee Younger Trio, Paquita Gordon, DJ Holographic, Heléna Star, Julio Victoria (live), Jayda G, Antal, Esa, Gasellit, Sexmane, William, Louie Blue, Pepe Willberg & Jukka Eskola: Niin vähän on aikaa, Timo Lassy & Teppo Mäkynen, Pekka Laine & The Enchanted, Eric Filipus, Jenifa, Zoukous

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat FREE.fi, Vaasan, Valio Oddlygood, Lanson, Juhla Mokka, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 215 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 345 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

