Business Finlandin tuki hyötykäyttöön – Frank tuo paikallisten yrittäjien mainokset ilmaiseksi opiskelijoille

Suomen suurin opiskelijaetuja ja -alennuksia listaava palvelu Frank Students kehitti Business Finlandilta saadulla tukirahalla portaalin auttaakseen pieniä paikallisia yrittäjiä. Frank Localissa yrittäjä voi luoda ilmaiseksi opiskelijoille suunnatun edun tai alennuksen, tavoittaen jopa 140 000 opiskelijaa ympäri Suomen. Palvelu julkaistaan huhtikuun alussa.

Keväällä 2020 korona sulki yhtäkkiä pienten kivijalkaliikkeiden ovet ympäri Suomen. Opiskelija-alennuksia sovelluksessaan markkinoiva Frank Students alkoi pohtia kuinka se voisi auttaa niitä yrityksiä, joille jokainen uusi asiakas on kullanarvoinen. Syntyi idea Frank Localista. Frank haki ja sai Business Finlandilta tukea idean toteutukseen.



Frankin palvelusta on löytynyt jo vuodesta 2013 alkaen tuhansia sekä paikallisempia, mutta erityisesti koko Suomen kattavia, opiskelija-alennuksia. Kaikkein pienimmät, yhden toimipisteen kivijalkayritykset kuten hierojat tai pitseriat jotka eivät käy verkkokauppaa, eivät kuitenkaan pysty maksamaan mainonnastaan kovin merkittäviä summia. Tällaisia yrittäjiä varten Frank avaa nyt mahdollisuuden myös täysin ilmaiseen opiskelija-alennuksen listaamiseen. Frank Local -nimellä kulkevan portaalin kautta yrittäjät voivat sekä suunnitella opiskelija-alennuksensa että listata sen ilmaiseksi Frank-sovellukseen, jolla on 140 000 opiskelijakäyttäjää korkeakouluista ja toiselta asteelta.

“Pelkästään korkeakouluopiskelijat käyttävät lähes 3 miljardia euroa vuodessa, muodostaen merkittävän kuluttajien ryhmän. Parhaimmillaan yritykset luovat elämänpituisia asiakassuhteita opiskelijoihin, jotka alkavat ensimmäistä kertaa käyttää merkittävässä määrin omaa rahaansa”, sanoo Frankin toimitusjohtaja Antti Eronen.



Pienille yrityksille suunnattu mainospalvelu löytyy osoitteesta www.frank.fi/franklocal ja se julkaistaan 1.4.2021.



Lähteet: https://yle.fi/uutiset/3-10042535, https://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tau_001_fi.html