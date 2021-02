Bussiliikenne siirtyy pois Maaherrantieltä 1.3.2021

Leppävaarassa porataan iso hulevesiputki junaradan ali – Turuntie kapenee 14.9. alkaen kaksikaistaiseksi Kehä I:n länsipuolella 10.9.2020 10:43:10 EEST | Tiedote

Leppävaaran aseman kohdalla porataan suuri hulevesiputki junaradan alitse. Työn ajaksi Turuntie (110) kavennetaan 14.9.2020 alkaen niin, että välittömästi Kehä I:n länsipuolella on käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan noin 100 metrin matkalla. Turuntiellä liikkuvien on syytä varautua liikenteen jonoutumiseen Kehä I:n kohdalla.