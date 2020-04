C21-kaupunginjohtajat: Lakiesitystä sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuteen ja varautumiseen tehtävistä muutoksista ei tule viedä eteenpäin

Somalinkielisten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Helsingissä 14.4.2020 15:03:04 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat somalinkielisten keskuudessa ovat lähteneet Helsingissä selkeään kasvuun. Somalinkielisillä on todettu tähän mennessä lähes 200 tartuntaa. Käytännössä 1,8 prosentilla somalinkielisestä väestöstä on todettu koronatartunta, kun keskimäärin helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku on 0,2 prosenttia. Sekä Helsingin kaupunki että HUS ovat huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä ja voimistavat keinojaan tartuntojen hillitsemiseksi.