C21-kaupunginjohtajat tyytyväisiä päättyvän valtuustokauden yhteistyöhön

Suurten kaupunkien C21-verkosto on osoittanut merkityksensä ja arvonsa kaupunkien välisessä yhteistyössä sekä yhteisessä edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Valtuustokauden alussa perustettu Suomen 21:n suurimman kaupungin verkosto on ollut uusi ja tervetullut vuorovaikutusfoorumi kaupunkien ylimmälle johdolle.

Verkoston toiminta heinäkuussa päättyvällä valtuustokaudella on ollut vaikuttavaa. Sen kautta kaupunkien erityiskysymykset sekä kaupunkipolitiikka ovat nousseet laajasti valtakunnallisen keskustelun agendalle ja lunastaneet myös Suomessa sen paikan, mikä kaupunkispesifeillä kysymyksillä on muualla Euroopassa ja maailmassa jo pitkään ollut.

"Verkosto syntyi tarpeesta vastustaa Sipilän hallituksen sote-uudistusta, mutta sen rooli ja vaikuttamisagenda ovat valtuustokauden aikana laajentuneet myös lukuisiin muihin kaupunkien kannalta merkittäviin yhteisiin edunvalvontakysymyksiin. Kaupungeilla on ollut ja on todennäköisesti myös tulevaisuudessa monia yhteisiä intressejä, joiden ajaminen on vaikuttavampaa yhdessä kuin yksin", toteaa verkoston perustanut pormestari Jan Vapaavuori.

Suomen 21 suurinta kaupunkia muodostivat vuonna 2017 pysyvän verkoston vahvistamaan kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa. Valtuustokaudella 2017–2021 C21-verkosto on kokoontunut 20 kertaa, antanut yhteensä 22 kannanottoa tai lausuntoa ja saattanut yhteen karkeasti arvioiden noin sata kaupunkien asiantuntijaa, jotka eivät muutoin olisi tehneet yhteistyötä. Verkosto on myös vakiinnuttanut asemansa, josta osoituksena on muun muassa eduskunnan valiokunnilta tulevat kuulemispyynnöt nimenomaisesti suurimpien kaupunkien C21-verkostolle.

Verkostoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajat.