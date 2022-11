Café Savoy on klassikkoravintola Savoyn eteläranskalainen pikkuserkku

Café Savoyn ydin on eteläranskalainen keittiö, mutta laveasti ymmärrettynä. Ravintola on saanut innoituksensa ruokakulttuuriltaan monipuolisesta alueesta, joka ulottuu Atlantin rannalla sijaitsevasta Biarritzista Pyreneiden vuoriston kautta Marseillehin, Provencesta Nizzaan ja aina Italian rajalle saakka.

”Minua ja Savoyn perustaja Maire Gullichsenia yhdistää syvä rakkaus Etelä-Ranskaan: sen makuja, kulttuuria ja poikkeuksellista valoa kohtaan. Ihmisistä välittyvä ‘joie de vivre’. Hyvän ruoan ja sesongin raaka-aineiden keskeinen asema päivittäisessä elämässä on jäänyt mieleeni ensi vierailusta saakka. Tämän halusimme tuoda Helsinkiin”, sanoo Savoyn ja Café Savoyn Chef Patron Helena Puolakka.

”Café Savoyn ruoka on sellaista, mitä itse syön ja tarjoan vierailleni kotona. Runsasta, maanläheistä, kaunista ja naisellista. Herkullista ja sydäntä lämmittävää.”

Iltaisin tarjolla on jatkuvasti päivittyvä neljän ruokalajin prix fixe -menu (65 €) sekä klassikoita sisältävä à la carte. Suppeampi lounasmenu (37 €) koostuu kolmesta ruokalajista. Kasvisvaihtoehtoja on aina tarjolla. Keittiöpäällikkönä toimii kahdeksan vuotta Savoyssa työskennellyt Matias Poutiainen ja ravintolapäällikkönä Lotta Mettovaara.

Café Savoyn viinilista on kunnianhimoinen ja keskittyy yksinomaan eurooppalaisiin viineihin. Tarjolla on sekä maailman arvostetuimpia klassikkoviinejä että edullisempia, nousevia tulevia supertähtiä pääosin Ranskasta, cocktail-listaa unohtamatta.

”Meille on tärkeää, että Café Savoyn suhde viiniin on kunnioittava mutta mutkaton. Meille viini on iloinen asia ja haluamme, että tämä välittyy kaikille Cafén vieraille”, sanoo koko Savoyn kellarista vastaava pääsommelier Aleksi Mehtonen.

Vaikka Café Savoy kunnioittaa ravintola Savoyn henkeä ja jakaa monia samoja arvoja, se pyrkii olemaan hengeltään itsenäinen. Ravintolaelämyksen jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu.

Tilassa tehdyn mittavan remontin arkkitehtina on toiminut suunnittelutoimisto Amerikka. Sisustussuunnittelusta vastaa Studio Joanna Laajisto, ja iso osa kalusteista on teetetty suomalaisilla valmistajilla ja artesaaneilla. Ravintolan takaseinälle on ripustettu taitelija Karoliina Hellbergiltä tilattu maalaus, joka on Joanna Laajiston sanoin kuin ikkuna Etelä-Ranskaan.

”Olemme inspiroituneet Etelä-Ranskasta, mutta samaan aikaan halunneet luoda tilan, jota ei sido mikään paikka tai aikakausi. Tilaan on tehty lähes kaikki mittatilaustyönä seinä- ja pöytävalaisimia myöten”, sanoo Laajisto.

”Tunnelma on ollut kaikissa valinnoissa erittäin tärkeä kriteeri. Minulle tiloista muodostuu persoonia ja Café Savoy huokuu Helena Puolakkaa sellaisena kuin minä hänet näen.”

”Halusimme, että Café Savoyhin astuessa ihmisille tulee olo, että ravintola on ollut tässä aina ja voisi aina myös olla”, sanoo Helena Puolakka.

Café Savoy kuuluu Financier Groupiin yhdessä Savoyn ja Palacen kanssa. Saku Tuominen, yksi Financier Groupin omistajista, piti hanketta kiehtovana mutta haastavana.

”Tunnistamme, että Savoy on yksi suomalaisen ravintola- ja designmaailman ikoneista. Halusimme että uusi ravintola kunnioittaa Savoyn perintöä kilpailematta sen kanssa. Meille oli kunnia-asia tehdä kaikki samalla kunnianhimolla kuin Maire ja Harry Gullichsen yhdessä Aino ja Alvar Aallon kanssa Savoyta perustettaessa 1930-luvulla,” sanoo Saku Tuominen.

Trendikkyyden sijaan tavoitteena oli ajattomuus ja suunnittelufilosofian kestävyys.

“Pyrimme luomaan ihmisten rakastamia paikkoja vuosikymmenten tähtäyksellä ajassa, jossa ravintolan keski-ikä on usein muutamia vuosia. Se vaatii huolenpitoa liittyen jokaiseen yksityiskohtaan: raaka-aineisiin, ruokaan, tilasuunnitteluun, musiikkiin – ja toisaalta operaation kestävyyteen ja siinä toimivien ihmisten hyvinvointiin”, Tuominen sanoo.

Café Savoy on avoinna lounaalla maanantaista perjantaihin ja illallisella tiistaista lauantaihin.

