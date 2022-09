Caj Westerbergin uusin runokokoelma ilmestyy Basam Booksin Puhuttava runo -sarjassa!

Terhi Forssénin esikoisrunoteoksessa kaipaus sekoittuu suurkaupungin tunnelmiin kylminä ja lämpiminä aikoina 26.8.2022 10:40:00 EEST | Tiedote

me olemme taikaeläimet me olemme puunoksa katulampun alla me olemme yössä erottuvaa valoa sama yö valtameren molemmin puolin sama yö kellomme lyövät eri tahtiin me emme muista vuosilukuja Terhi Forssénin esikoisrunoteoksessa Sinä olet ääni minä olen hiljaa kaipaus sekoittuu suurkaupungin tunnelmiin kylminä ja lämpiminä aikoina. Rakkauden kohde ei ole paikalla eikä poissa, eikä tämä asetelma anna puhujalle rauhaa. Kokoelmasta sanottua “Esikoisrunokokoelma sinä olet ääni minä olen hiljaa on ihastuttava. Se sisältää tilannekuvia, hetkiä, ja yllätyksiä, jotka pitävät otteessaan. - - Ihastelen raikkaita kielikuvia ja intensiteettiä, joka yhtä aikaa houkuttaa pysymään runoteoksen äärellä ja maistelemaan sanoja hitaasti, nautiskellen.” (Kirjakaapin kummitus -blogi) “Monistuvat minuudet leijuvat suurkaupungin heijastuksissa. - - Ilo pursuilee kielessä.” (Runoilija Lea Kalenius) Runoilijasta Terhi Forssén (FM) on helsinkiläislähtöinen runoilija, joka asuu ja työskentelee Jyväskylässä ja kausitt