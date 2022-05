Calefa laajenee yrityskaupan myötä

Ikaalisissa sijaitseva yhtiö on pitkäaikainen Calefan sopimusvalmistaja lämpöpumppujen ja modulaaristen laitosten valmistuksessa. Tässä yhteydessä myös nimi muuttuu, Calefan uuden tytäryhtiön nimi on Calefa Technologies Oy.

CO2-päästöistä vapaan lämpöenergiatuotannon kokonaisratkaisuihin keskittyneen Calefan liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 90 % ja tämän vuoden osalta kasvu on ollut jo 100 % luokkaa edellisvuodesta.

Myös valmistus pysyy kotimaassa

”Oman tuotantolaitoksen myötä haluamme turvata meille kriittisten laitteiden ja moduulikokonaisuuksien tuotannon voimakkaasti kasvavassa kysynnässä”, Calefan ja uuden Calefa Technologies Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori sanoo.

Calefassa suunnittelu ja tuotanto tehdään 100 % Suomessa.

Yrityskaupan myötä tehdas siirtyy uusiin suurempiin tuotantotiloihin ja kolminkertaistaa tuotantokapasiteettinsa. Kaikki nykyiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Yrityksen aikaisemmat omistajat on sitoutettu jatkamaan yrityksen palveluksessa korkealaatuisten tuotteiden valmistuksessa ja kehitystyössä.

”Tämä mahdollistaa keskittymisen meille tärkeimpiin, eli tuotteiden korkeaan laatuun, tehokkaaseen tuotantoprosessiin sekä tuotekehitykseen”, yhtiössä tuotantopäällikkönä jatkava Juha Holma kommentoi.

Taustalla voimakas kysyntä

”Kysyntä puhtaille ja polttamattomille energiaratkaisuille on erittäin kovaa tällä hetkellä. Teollisuus ja energiayhtiöt haluavat löytää ratkaisuja CO2-vapaaseen energiantuotantoon ja energiaomavaraisuuteen. Sama trendi on meneillään Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Me pystymme vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin valmiilla toimivilla ratkaisuillamme”, Petri Vuori sanoo.