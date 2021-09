Calefa Oy voitti Euroopan laajuisen DecarbIndustry -palkinnon

Euroopan lämpöpumppujärjestö EHPA on palkinnut hollolalaisen Calefa Oy:n Hiilivapaa Teollisuus -sarjassa Orionin Turun tehtaan esimerkillään.

Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tuottaa aluelämpöä Orionin neljän hehtaarin tehdasalueen tarpeisiin kokonaan ilman CO2-päästöjä. Energianlähteinä laitos hyödyntää ulkoilmaa ja teollisuuden hukkalämpöä. Samalla se tuottaa jäähdytystä tehtaan prosesseihin.

Ympäristöystävällinen 1,5 MW lämpöpumppulaitos on lääketehtaalle samalla hyvin taloudellinen, sillä sen myötä kaukolämmön ostoenergiantarve vähentyy lähes 70 %. Suurin osa energiantarpeesta tuotetaan nyt omavaraisesti AmbiHeatilla hyödyntämällä prosessien hukkalämpöä ja ulkoilman energiaa.

Raskaassa sarjassa

Tämä ratkaisu voitti Euroopan laajuisen kilpailun, jossa vertaillaan maailman johtavia lämpöpumppualan ratkaisuja.

”Taso kilpailussa on kova ja hyvältähän tämä tuntuu”, Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori kommentoi voittoa tuoreeltaan.

”Vuosi vuodelta erilaiset lämpöpumppuratkaisut yleistyvät. Hankkeiden koko kasvaa ja samalla niiden ympäristövaikutukset. Pitää pystyä tekemään isompia ja innovatiivisempia ratkaisuja, jotta pystyy erottautumaan”, Vuori lisää.

Orionin energiatehokkuuspäällikkö Catarina Hildén-Fjäder kuvailee voittoa miellyttäväksi yllätykseksi.

”Toki olemme olleet luottavaisia siihen, että laitos tuottaa meille hyvällä hyötysuhteella suuren osan Turun tehtaalla tarvitsemastamme lämmöstä. Sinänsä hanke on merkittävä.”

Menestystä jo toistamiseen

Palkinto ei ole Calefalle suinkaan ensimmäinen, sillä hollolalaisyhtiö on jo vuonna 2015 voittanut The Heat Pump City of the Year -palkinnon ratkaisullaan, jossa Yandexin datakeskuksen hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämpönä Mäntsälän kunnassa energiayhtiö Nivoksen toimesta.

Miten voittoon noustiin jo toistamiseen?

”Innovatiivisuus on avaintekijä, tällaisia ratkaisuja ei löydy muualta. AmbiHeatissa on käytössä Calefan oma lämpöpumpputekniikka ja koko tiimimme osaaminen sekä hyvät yhteistyökumppanit. Yhteistyöllä pystymme tekemään näinkin isoja asioita ja näyttämään koko maailman mittakaavassa, mikä on mahdollista.”

”Haluan kiittää asiakasta, että meille on annettu luottamusta ja vapautta ideoida, miten Orionin energiankäyttö tulevaisuudessa kannattaisi tehdä. Olemme päässeet toteuttamaan sitä oman näkemyksen mukaan”, Petri Vuori sanoo.

Toimitusjohtaja näkee, että taloudellisten ja ympäristöarvojen yhdistäminen on tie, jolla hiilineutraalisuus tullaan saavuttamaan koko maailman mittakaavassa.

Mistä AmbiHeatissa on kyse?

AmbiHeat on hollolalaisen Calefan kehittämä modulaarinen lämpöpumppulaitos, joka tuottaa lämpöenergian ympäristönsä energianlähteistä. Lämmönlähteinä voidaan hyödyntää ulkoilmaa, vesistöjen lämpöjä, teollisuuden hukkalämpöä, maalämpöä ja auringon energiaa.

Laitoksen sydän on Calefan kehittämä erikoislämpöpumppu, joka pystyy tuottamaan tavanomaista korkeampia lämpötiloja. Tästä syystä AmbiHeat soveltuu niin teollisuuden tarpeisiin kuin myös alue- ja kaukolämmön tuottamiseen. Lämmityksen ohessa pystytään hiilivapaasti tuottamaan myös jäähdytys.

Laitos valmistetaan ja testataan tehdasolosuhteissa, kuljetetaan moduuleina paikan päälle, jossa tehdään kytkennät. Laitoskokoja on kahdeksan, joista pienin soveltuu muutamien kiinteistöjen lämmittämiseen ja suurin kattaa keskikokoisen kaupungin lämmöntarpeen.

Kiinnostus AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksia kohtaan on markkinoilla suuri. Vahva tilauskanta on vienyt Calefan voimakkaaseen kasvuun.

AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksia on teollisuuden ohella käytössä energiayhtiöissä, jotka pyrkivät lämmöntuotannossa suuntautumaan kasvavissa määrin polttamattomaan teknologiaan.

”AmbiHeat-laitoksia tullaan näkemään monenlaisissa eri paikoissa. Kun järjestelmät toimivat pohjoisessa ilmastossamme, toimivat ne varmasti myös etelämpänä. Suomessa kaukolämpöverkkoon energiaa tuottavien lämpöpumppujen siirtyminen II-veroluokkaan vauhdittaa polttamattoman lämmöntuotannon kehitystä”, toimitusjohtaja Petri Vuori päättää.