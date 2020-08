Camilla Grebelle parhaan pohjoismaisen rikosromaanin Lasiavain-palkinto toisen kerran

Ruotsalaisdekkaristi Camilla Grebe on saanut parhaalle pohjoismaiselle rikosromaanille myönnettävän Lasiavain-palkinnon romaanistaan Varjokuvat (Gummerus). Gummerus julkaisi nyt palkitun romaanin suomeksi heinäkuussa. Edellisen kerran Grebe sai palkinnon dekkarillaan Lemmikki, joka julkaistiin suomeksi vuonna 2018.

Lasiavain-palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti: ”Varjokuvat alkaa murhasta vuonna 1944, ja sitä seuraa vangitseva ja jännittävä poliisitutkinta, joka jatkuu nykyaikaan asti. Samanaikaisesti lukijalle avautuu näkymä naispoliisien työolosuhteisiin koko tämän pitkän ajanjakson mitalta. Taidokkaasti Grebe hyödyntää rikosromaanin perinteisiä aineksia ja luo jotakin, joka on aivan hänen omaansa ja päättyy uskomattoman odottamattomaan loppuratkaisuun.”

Camilla Grebe

Camilla Grebe (s. 1968) on Ruotsin suosituimpia jännityskirjailijoita. Aiemmin kirjailijakaksikoissa kirjoittanut Grebe julkaisi ensimmäisen soolona kirjoittamansa rikosromaanin Kun jää pettää alta vuonna 2016, ja se oli hänen todellinen läpimurtonsa. Kun jää pettää alta on käännetty yli 20 kielelle, ja sen elokuvaoikeudet on myyty. Lemmikki (2018) palkittiin vuonna 2017 Ruotsin parhaana rikosromaanina, ja se valittiin myös parhaaksi pohjoismaiseksi rikosromaaniksi ja sai arvostetun Lasiavain-palkinnon. Horros (2019) on ollut lukijoiden rakastama ja kriitikoiden ylistämä. Sekä Ruotsin että Pohjoismaiden parhaana rikosromaanina palkittu Varjokuvat on Greben neljäs yksin kirjoittama dekkari.

Camilla Grebe, Varjokuvat

alkuteos Skuggjägaren

suomentanut Sari Kumpulainen

461 sivua