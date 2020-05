Canal Digital + Viasat = Allente

5.5.2020. Fornebu/Stockholm. Viasat Consumer ja Canal Digital ovat nyt yhdistyneet yhdeksi yritykseksi, joka kantaa nimeä ”Allente”. Näiden kahden suuren yrityksen yhdistämistoimet alkavat välittömästi, ja ne koskevat yhteensä yli 1,2 miljoonaa pohjoismaista asiakasta.

“Tänään on historiallinen päivä TV-toimialalla! TV-toimiala kehittyy jatkuvasti, entistä kovempaa vauhtia, mutta uuden, suuren TV-jakelijan ilmestyminen ei ole täysin jokapäiväinen asia. Se, mikä tekee tästä päivästä erityisen, on se että ensimmäistä kertaa yhdistymissopimus on allekirjoitettu ilman mitään fyysistä kontaktia Covid-19 –tilanteen takia. Emme ole pelkästään yhdistäneet Viasat Consumeria ja Canal Digitalia uudeksi, jännittäväksi yritykseksi, mutta olemme tehneet sen työskennellen kodeistamme käsin, yli neljässä eri maassa. ”Ajatelkaa, mitä kaikkea voimme saavuttaa, kun kaikki työntekijämme voivat palata taas työskentelemään yhdessä” sanoo ylpeä Allenten toimitusjohtaja Bjørn Ivar Moen.

EU on hyväksynyt yritysten yhdistymisen 30.04.2020. ja Telenor Group ja Nent Group ovat nyt allekirjoittaneet sopimuksen, joka tarkoittaa Allente yrityksen näkevän vihdoin päivänvalon.

”Tavoitteemme on jatkaa laadukkaiden TV-palveluiden tarjoamista asiakkaillemme, kaikilla eri osa-alueilla. Asiakkaillemme mikään ei juuri nyt muutu, eikä heiltä odoteta mitään erityistoimia yhdistymisen johdosta. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla tulevista muutoksista ja parannuksista, kun niiden aika on. Työskentelemme kovasti, jotta voimme taata asiakkaillemme myös jatkossa yhtä laadukasta palvelua kuin ennen, ja jotta voimme tulevaisuudessa tarjota uusia, asiakkaitamme hyödyttäviä tuotteita ja palveluita 1,2 miljoonalle asiakkaallemme Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. ”Odotamme kovasti että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme ensiluokkaisen TV-kokemuksen” sanoo Jonas Gustafsson, Allenten Talous- ja Operatiivinen Johtaja.

Allenten pääkonttori sijaitsee Oslossa ja Tukholmassa. Allente työllistää yhteensä melkein 400 työntekijää, jotka työskentelevät seitsemässä eri toimistossa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

“Olemme äärettömän ylpeitä työntekijöistämme, ja heidän viimeaikaisista saavutuksistaan. Tilanne on ollut monella tapaa haastava, erityisesti koska kaikki liiketoiminta on tapahtunut etänä, tapaamatta kasvotusten. On ollut todella vaikuttavaa nähdä työntekijöiden ”pystymme siihen” –asenteen olemassaolon, ja miten he joka tilanteessa priorisoivat asiakkaidemme tarpeet. Odotamme innolla että näemme samanlaista työnstentelyä Allente-yrityksessä”, Bjørn Ivar Moen tiivistää.

Faktoja Allentesta:

- Allente tarjoaa TV-jakelua satelliittiyhteyden kautta yhteensä 1,2 miljoonalle asiakkaalleen Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Lisäksi yritys tarjoaa myös suoratoistopalveluita sekä kuitulaajakaistaa avoimien verkkojen kautta.

- Työllistää 400 työntekijää neljässä eri maassa.

- Telenor-konserni ja Nent-konserni omistavat kumpikin 50% Allentesta, ja ovat tasa-arvoisesti edustettuna hallituksessa vaihtuvan puheenjohtajan kanssa.

- Canal Digitalin ja Viasat Consumerin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä 7,5 BSEK