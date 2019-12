CapMan sijoittaa Insplan Oy:n kasvuun

Valtakunnallisesti toimiva sähkö-, valaistus- ja tietoliikenneverkkojen asiantuntijapalveluihin erikoistunut Insplan Oy on saanut merkittävän rahoittajan Suomen suurimpiin pääomarahastoihin kuuluvasta CapManin Growth -rahastosta.

Valtakunnallisesti toimiva sähkö-, valaistus- ja tietoliikenneverkkojen asiantuntijapalveluihin erikoistunut Insplan Oy on saanut merkittävän rahoittajan Suomen suurimpiin pääomarahastoihin kuuluvasta CapManin Growth -rahastosta.

”Toimialan näkymät Suomessa ovat todella hyvät. Uskomme että inframarkkinat kasvavat seuraavien vuosien aikana. Sähköverkoissa on paljon investointitarpeita tulevaisuudessa ja dataverkot, kuten 5G ja valokuitu puolestaan kasvavat vielä paljon näitäkin nopeammin”, sanoo CapManin partneri Antti Kummu.

”Insplan on Porvoosta lähtöisin oleva asiantuntijapalveluihin keskittyvä kasvuyritys, jonka tekemisessä keskeistä on sähköisten järjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen. Helposti skaalautuvat prosessimme ja ketterä organisaatiorakenteemme tarjoavat asiakkaille erittäin kilpailukykyisen kokonaisuuden”, kertoo Insplan Oy:n toimitusjohtaja Mika Seppänen.

Insplan Oy:n tavoite on olla Suomen johtava sähkö-, valaistus ja tietoliikenneverkkojen asiantuntijayritys seuraavien viiden vuoden kuluessa. Yrityksellä on neljä vahvaa osaamisaluetta: Sähkönsiirto- ja sähkönjakeluverkot, tietoliikenneverkot sekä valaistusverkot.

”Me CapManin kasvusijoitustiimissä tunnistimme heti yhtiön mahdollisuudet. Yrityksen kulttuuri on moderni ja sen johdolla on kykyä kasvattaa toimintaa ja rakentaa asiantuntijapalveluihin erikoistunut yhtiö, jolla on kilpailijoita tehokkaammat prosessit, paremmin hyödynnetyt IT-järjestelmät ja pidemmälle viety automaatio. Erikoistumalla suunnitteluun he pystyvät tarjoamaan asiakkaille todella kilpailukykyisiä ratkaisuja. Kasvaakseen uusille markkinoille data- ja siirtoverkkopuolelle yritys tarvitsee tukea, ja siksi nyt on oikea hetki tulla mukaan yrityksen kasvumatkalle”, kertoo Kummu.

”Olimme siinä onnellisessa asemassa, että meidän oli mahdollisuus valita kumppanimme useiden vaihtoehtojen joukosta. CapManilla on kokemusta infra-alasta ja heidän tapansa toimia omistajana on sellainen, jota kutsun omistajakumppanuudeksi. Vaikka me yrittäjät säilytämme edelleen enemmistöosuuden, on CapManin panos todella merkittävä. Meillä on samansuuntaiset tavoitteet, ja siksi he ovat paras mahdollinen kumppani kaltaisellemme yrittäjävetoiselle yritykselle”, Insplanin kehitysjohtaja Toni Seppänen toteaa.

”Tavoitteenamme on kasvattaa yhtiö valtakunnallisesti johtavaksi infra-alan asiantuntijataloksi. Uskomme vahvasti orgaaniseen kasvuun, kun useat asiakkaat haluavat ulkoistaa suunnittelun Insplanin kaltaiselle toimijalle. Olemme myös kiinnostuneita keskustelemaan yritysostoista”, Kummu sanoo.

”Nyt pääsemme toteuttamaan unelmaamme. Me haluamme luoda Insplanista entistäkin halutumman työpaikan. Henkilöstöllemme selkeä kasvutavoite avaa uusia urapolkuja ja tulevaisuudennäkymiä. Insplan on infra-alan asiantuntijapalveluiden edelläkävijä, ja tulevaisuutemme on nyt entistä turvatumpi”, Mika Seppänen luotaa tulevaisuudennäkymiä.

”Insplanin kasvu tuo lisäarvoa myös asiakkaille. Vahvistunut organisaatio voi ottaa hoitaakseen mittaviakin asiakashankkeita. Matala ja ketterä organisaatio, jossa on näin paljon osaamista tarkoittaa myös entistäkin jouhevampia ja nopeammin maaliin saatettuja projekteja”, Toni Seppänen toteaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Seppänen, mika.seppanen@insplan.fi, 050 543 9888

Partneri Antti Kummu, antti.kummu@capman.com, 050 432 4486