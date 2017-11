CarCare Oy vahvistaa asemaansa autoalan palveluiden tarjoajana

Autoalan kasvuyritys CarCare vahvistaa johtoaan Sakari Perttusen ja Otto Laurilan liittyessä yhtiön hallitukseen ja osakkaiksi.

Kasvuyritys Movenium Oyn toimitusjohtajana työskentelevä Otto Laurila tunnetaan ohjelmistoalalla menestyksekkäästä ja pitkäjänteisestä työstä pilvipohjaisten ratkaisujen toimittajana.

On hienoa päästä vaikuttamaan ison toimialan palveluiden tarjontaan. CarCare Oy:llä on hyvä mahdollisuus jatkaa menestystä Suomessa ja laajentua merkittäväksi toimijaksi kansainvälisesti, sanoo Otto Laurila.

Sakari Perttunen tunnetaan yhtenä Basware Oyj:n perustajista. Hän on toiminut yhtiössä lukuisissa tuotekehitys- ja johtotehtävissä sekä hallituksen jäsenenä. Lisäksi Sakari toimii sijoittajana ja aktiivisena hallitusjäsenenä Suomessa ja USA:ssa.



CarCare toimii mielenkiintoisella alalla. Yhtiön nuori johto on ennakkoluulottomasti kehittänyt uuden toimintamallin, joka on jo saavuttanut merkittävän jalansijan Suomen markkinoilla. Yhtiöllä on potentiaalia kehittää palveluaan ja tarjota sitä kansainvälisille markkinoille, Sakari Perttunen toteaa.

Omistuspohjan laajentaminen ohjelmistoliiketoiminnan osaajilla sopii loistavasti CarCaren nykyiseen sekä tulevaisuuden strategiaan. Haluamme vahvistaa asemaamme Suomessa ja laajentua ulkomaille sekä parantaa kykyämme palvella asiakkaita yhä paremmin, sanoo Aapeli Kallunki, toimitusjohtaja, CarCare Oy.

CarCaren hallituksessa jatkavat yhtiön osakkaat Aapeli Kallunki, Sakari Perttunen sekä hallituksen puheenjohtajana Otto Laurila.