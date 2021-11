Carcass, Kreator ja monia muita lisäyksiä Tuskan ohjelmaan

Merseysidessa, Englannissa vuonna 1986 perustettu Carcass on kiistatta valanut äärimetallin perustuksia laajemmalti kuin moni muu ”legendaksi” luokiteltu yhteensä. Carcassin uran alkupään tuotannossa kaahattiin goregrindin alkulähteillä, mutta jo kakkoslevy ”Symphonies of Sickness” siirtyi lähemmin death metalin maailmaan.

Teutoni-thrashin kulmakivi Kreator on ensi vuonna rässännyt jo 40 vuotta. Plakkarissa on 14 studioalbumia, joista viimeisin, ”Gods Of Violence”, on lähestulkoon täydellinen paketti männän tarkkuudella tajuntaa sahaavaa riffittelyä ja reipashenkistä, rinta rottingilla toimitettua poljentoa.

Muita ensi kesän Tuskaan kiinnitettyjä artisteja ovat melodisen metallin helmi Stratovarius, paluun tekevä Northern Kings, Göteborg-metallin soihdunkantaja Soilwork, Rainbow & Deep Purple -setin esittävä samettiääninen Joe Lynn Turner, tarunhohtoinen power metal -joukkio Gloryhammer sekä Anette Olzonin ja Jani Liimataisen hittikone The Dark Element. Lisäksi ohjelmaa vahvistavat Kanadan syntikkarokkigoottiryhmä The Birthday Massacre, classic rockin ja AOR:n pelikentällä pyörivä The Night Flight Orchestra, melodisen Suomi-dödiksen ykköspyssy Omnium Gatherum, modernia kuolonmetallia roimiva Bloodred Hourglass sekä ukrainalainen, ensimmäisen maailmansodan teemaisesti operoiva death metal -yhtye 1914.

Tuska-promoottori Jouni Markkanen kuvailee ensi kesän ohjelmaa:

”Tulevan kesän festivaaliohjelma on laadittu nyt kolmeen kertaan ja uskon vakaasti, että se on tässä vuosien varrella hioutunut parhaaseen mahdolliseen muotoonsa. Olen tästä kattauksesta äärimmäisen ylpeä. Toivon sydämeni pohjasta yleisön löytävän edelleen lippukaupoille ja kelien pysyvän suotuisina kesään saakka. Kaikki kolme isoa lavaa ovat ohjelman osalta valmiit ja neljännen, huomattavasti pienemmän lavan konsepti ja ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä.”

Tähän mennessä vahvistuneet Tuska 2022 -esiintyjät:

Korn, Mercyful Fate, Deftones, Carcass, Amorphis, Kreator, Devin Townsend, Heilung, Stam1na, Beast In Black, Stratovarius, Northern Kings, Symphony X, Mokoma, Baroness, Eluveitie, Jinjer, Soilwork, Lost Society, Blind Channel, Joe Lynn Turner, Gloryhammer, The Dark Element, Perturbator, Red Fang, Elder, High On Fire, Vltimas, Oranssi Pazuzu, The Birthday Massacre, The Night Flight Orchestra, Wheel, Omnium Gatherum, Lähiöbotox, Bloodred Hourglass, Shape Of Despair, 1914

Lisää artisteja ja artistien esiintymispäivät julkaistaan myöhemmin.

Kolmen päivän liput ovat nyt myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Kolmen päivän liput alk. 159,00 €

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.





TUSKA 1.–3.7.2022

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival