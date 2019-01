Centria-ammattikorkeakoulu vastaa venealan koulutustarpeeseen

Centria-ammattikorkeakoulussa on alkanut 60 opintoviikon kokonaisuus, joka tarjoaa veneteollisuuden toimihenkilöille mahdollisuuden päivittää ICT- ja teknologiaosaamistaan. Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo pitää Centrian avausta erittäin tarpeellisena tilanteessa, jossa veneala on jo pitkään kärsinyt koulutustarjonnan niukkuudesta.

- Koulutuksen järjestäminen on ollut vaikea asia ratkaista. Viime aikoina osaamisen kehittämistä on pyritty hoitamaan lähinnä erilaisilla täsmäkoulutuksilla. Jotta koulutusta voidaan järjestää, tarvitaan riittävä kriittinen massa sekä yhteinen näkemys alueista, missä kulloinkin on koulutustarvetta, Pajusalo sanoo.

Hänen mukaansa veneteollisuuskin elää tilanteessa, jossa osaamisen merkitys korostuu vahvasti.

- Meillä täytyy olla mahdollisuuksia kouluttaa ihmisiä ajattelemaan uudella tavalla, ja ottamaan käyttöön uusia materiaaleja sekä tuotantoteknologioita. Kilpailukyvystä puhuttaessa tuotantotehokkuutta on kehitettävä koko ajan. Ala kehittyy globaalisti ja nekin maat, jotka ovat tähän asti panostaneet halpaan työvoimaan, investoivat nyt tuotantotehokkuuteen.

Pajusalo näkee, että nimenomaan Pohjanmaalla on parhaat mahdollisuudet räätälöidyn koulutuksen järjestämiseen, koska veneteollisuuden liikevaihdosta peräti 80 prosenttia tulee pohjalaismaakunnista.

Tavoitteena jatkuva koulutus

Centrian opetusjohtaja Jennie Elfving arvioi koulutustarvetta erityisesti veneteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Kysyntää on ollut muun muassa venealan insinöörikoulutukselle.

- Jos haluamme pitää veneteollisuuden kansainvälisellä huipulla, ala tarvitsee eri tasoista koulutusta. Nyt käynnistynyt opintokokonaisuus toimii avauksena korkeakoulutasoiselle koulutukselle pitkän tauon jälkeen. Yksi tärkeä tavoite on saada koulutukselle jatkuvuutta. Pohjanmaa on luonteva paikka myös alan jatkuvalle korkeakoulutukselle täällä olevan venekeskittymän ansiosta.

Centrialle avautui mahdollisuus koulutuksen toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erikoisrahoituksella.

- Nyt alkaneessa ja tulevissa koulutuksissa ehdottoman tärkeää on tiivis yhteistyö venealan yritysten kanssa. Centrian rooli on ennen kaikkea mahdollistaa koulutukset, Elfving painottaa.

Koulutuskoordinaattori Kalle Myllykankaan mukaan 60 opintoviikon opetusjaksosta on tehty mahdollisimman joustava henkilökohtaisine opintosuunnitelmineen.

- Halutessaan opiskelijat voivat myös valita pelkästään yksittäisiä opintokokonaisuuksia. Koulutuksessa on mukana esimerkiksi insinööriopintojaan jatkavia sekä jo valmistuneita insinöörejä, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Jatkossa koulutusmallia voidaan kehittää niin, että Centrian perusopiskelijatkin saavat valita kokonaisuudesta haluamansa määrän opintoviikkoja, Myllykangas toteaa.

Centrian venealan koulutus käynnistyi Pietarsaaressa järjestetyllä seminaarilla, joka keräsi laajasti yhteen venealan toimijoita keskustelemaan alan ajankohtaisista asioista.