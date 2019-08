Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors är världens bästa nya allmänna bibliotek

De finländska biblioteken värdesätts globalt, också stadsbiblioteken i Esbo och Vanda får pris på en världsomfattande bibliotekskonferens i Aten.

Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors har idag, tisdag 27.8.2019 utsetts till vinnare av priset Public Library of the Year 2019 under den världsomfattande kongressen inom biblioteksbranschen IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) som för närvarande pågår i Aten. Även stadsbiblioteken i Esbo och Vanda kommer att tilldelas pris i Aten.

Priset Public Library of the Year ges årligen till ett allmänt bibliotek som antingen är nybyggt eller som fungerar i ett utrymme som inte tidigare använts som bibliotek. Sammanlagt 16 bibliotek från olika delar av världen ansökte i år om priset. De övriga finalisterna var Green Square Library and Plaza i Australien, Bibliotheek LocHal i Nederländerna och Tūranga – Christchurch Central Library i Nya Zeeland. IT-företaget Systematic som fungerat som sponsor för priset donerade 5000 USA-dollar åt Ode.

”Odes planering skedde i samarbete med biblioteksanvändarna som kom med över 2000 idéer till grund för arkitekttävlingen. Arkitektbyrån ALA ritade en fantastisk och unik byggnad där alla de element som biblioteksanvändarna mest önskade har beaktats. Användarna tog genast Ode till sitt, vilket mer än något annat visar att vi lyckats. Priset Public Library of the Year är ett bevis på att detta också har uppmärksammats ute i världen", säger Odes chef Anna-Maria Soininvaara.

Esbo stadsbibliotek fick pris för bästa video

Videon ”100 Reasons why these Finnish Libraries are the Best in the World” har vunnit priset Metropolitan Libraries Short Film Award för år 2019. Priset delades ut idag tisdag i Aten. Esbos video blev etta bland 10 kandidater i en omröstning på i den internationella konferensen MetLib som arrangerades i Helsingfors i maj 2019. Videon gjordes år 2017 i samband med Finlands hundraårsjubileum. Där tas på ett humoristiskt sätt upp hundra skäl varför Esbos och också hela Finlands bibliotek hör till världens bästa. Man får se bibliotekens mångsidiga tjänster och lokaler. Videon gjordes av Saala Erlo och Topias Salonen från Esbo stadsbibliotek.

Vanda stadsbibliotek fick andra pris för marknadsföringen av Taskukirjasto

Marknadsföringen av appen Taskukirjasto (Pocketbibban), som Vanda stadsbibliotek har utvecklat, fick andra pris i tävlingen IFLA PressReader International Marketing Award for 2019. Informationen om priset blev offentligt i april och prisutdelningen går av stapeln på torsdagen i Aten. I tävlingen belönas marknadsföringskampanjer där biblioteken har använt innovativa och speciella marknadsföringsstrategier. Taskukirjasto (Pocketbibban) är en avgiftsfri mobilapp för Helmetbibliotekets låntagare. Du kan förnya böcker och göra reservationer. Appen fungerar också som bibliotekskort.

