CERTEGOn myynti Nalka Invest AB:lle varmistui

CERTEGO Group



CERTEGO on Pohjoismaiden johtava turvallisuusratkaisuiden toimittaja. Alan parhaimmat ammattilaisemme luovat turvallisia, innovatiivisia järjestelmiä, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin. CERTEGOlla on 70 toimipaikkaa Pohjoismaissa, yli 1,200 työntekijää ja yli 210 miljoonan EUR liikevaihto. Lue lisää CERTEGOsta certego.fi.

Nalka Invest AB

Nalka investoi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka sijaitsevat pääasiassa Pohjoismaissa, mutta joilla on myös kansainvälistä toimintaa. Kehitämme itsenäisiä, kilpailukykyisiä ja pitkällä aikavälillä ​​kannattavia yrityksiä sitoutumisen ja yhteistyön avulla. Nalka on ruotsalainen 2009 perustettu pääomasijoitusyhtiö. Toimistomme sijaitsee Tukholmassa, josta hallinnoimme tällä hetkellä 10 yritystä. Lue lisää Nalka Investistä nalka.com.