Charter-lennot Savonlinnan ja Frankfurtin välille

Savonlinnan kaupungin ja saksalaisen matkanjärjestäjän Zonistan solmiman aiesopimuksen tarkoituksena on käynnistää ensimmäiset tilauslennot Savonlinnan ja Frankfurtin välillä vuonna 2021.

Saksankieliseen Eurooppaan on tehty pitkäjänteistä matkailumarkkinointia, ja kansainvälinen matkailu erityisesti kyseisen alueen maista Savonlinnaan on lisääntynyt ja kasvussa edelleen. Savonlinnan seudulla käy vuosittain noin puoli miljoonaa matkailijaa. Viime vuonna noin 25 000 matkailijaa tuli saksankielisen Euroopan alueelta eli Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Saksankielisestä Euroopasta matkailijamäärä on kasvanut noin 30%.

Yhteistyö Zonistan kanssa on merkittävä edistysaskel koko Saimaan alueen matkailun vahvistamiseksi ja Savonlinnan saavutettavuuden parantamiseksi. Lisäksi Savonlinnan saavutettavuus sekä yhteistyö Pietarin ja Laatokan matkailualueiden kanssa on merkittävästi vahvistumassa Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymisen myötä. Savonlinnan kaupungilla on yhteistyöhanke Pietarin ja Leningrad oblastin Matkailukomiteoiden kanssa matkailukäytävän luomiseksi Saimaan ja Pietarin välille.

Kaupunginjohtaja Janne Laine on tyytyväinen tilauslentosopimukseen. Lentoyhteyksillä parannetaan Savonlinnan saavutettavuutta, minkä avulla matkailun kansainvälistymistä voidaan laajentaa tulevaisuudessa myös Etelä-Eurooppaan.

- Savonlinna on vuosittain tehtävien tutkimustenkin perusteella yksi maan vetovoimaisimmista matkailualueista, ja kaupungissamme on vireillä noin sadan miljoonan euron matkailuinvestointihankkeet.Näistä esimerkkeinä mainittakoon Casino Tower -tornihotellihanke, Savon Mafia Oy:n tapahtuma-alue- ja järviuima-allashanke kaupunkikeskustaan sekä liikemies Yrjö Laakkosen matkailuinvestointi Oraviin. Avattava charter-lentoyhteys tuo uuden asiakasryhmän näille investointikohteille sekä pidentää sesonkikautta.

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on yhteistyössä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n ja seudullisten toimijoiden kanssa rakentaa yhdessä Zonistan kanssa valmiita matkapaketteja, jotka sisältävät majoitus- ja ohjelmapalvelusisältöjä. Charter-lennot toteutetaan elo-syykuun aikana vuosina 2021-2024. Ennakkomarkkinointina tehdään yksi pilottilento elokuussa 2020.

Zonistan toimitusjohtaja Alfred Becker kommentoi, että yhteistyö Savonlinnan kanssa avaa suuria mahdollisuuksia ja elämyksiä saksalaisille, itävaltalaisille ja sveitsiläisille turisteille.

- Savonlinnan alueen puhtaat järvet, rauhallinen luonto ja kiinnostava historia sekä esimerkiksi Olavinlinna ja metsämuseo Lusto ovat houkuttelevia nähtävyyksiä.

Zonista GmbH toteuttaa täyden palvelun ryhmä-, yksilö-, aktiivi- ja perhematkoja Pohjoismaihin. Suomessa yhtiö tekee tilauslentoja Lappiin. Zonistan yhteistyökumppanina charter-lennoilla on Lufthansa.

Frankfurtin lentokenttä on Saksan suurin ja Euroopan kolmanneksi suurin lentokenttä. Se palvelee noin 54 miljoonaa matkustajaa vuodessa.