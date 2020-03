Chat-palvelu avautuu lasten ja perheiden sosiaalipalveluissa

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelujen chat on avautunut tiistaina 24.3.2020 klo 8. Chat palvelee joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8 – 16. Vastaajina toimivat Vaasan kaupungin perheohjaajat.

Koronavirustilanteesta johtuen joitakin sosiaalipalveluita on jouduttu keskeyttämään ja toimintoja supistamaan, kuten perheneuvolan toimintaa. Perheneuvolassa on avattu päivystys- ja neuvontapuhelin, joka on avoinna ma –pe klo 9-15, puh. 06 325 2650.

– Lapsi- ja perhesosiaalityö sekä lasten ja perheiden palvelut vastaavat muuttuneeseen tilanteeseen avaamalla chat-palvelun. Chatissa annamme perheille ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi tarjolla olevista sosiaalipalveluista sekä vanhemmuuteen, lapsiin ja nuoriin liittyvisssä asioissa, kertoo lasten ja perheiden palvelujen palvelualuejohtaja Carina Nåhls.

Chat löytyy Vaasan kaupungin verkkosivuilta: www.vaasa.fi/sosiaalipalvelut-ja-arjen-tuki Chat aukeaa klikkaamalla sivun oikean alareunan vihreää palkkia, jossa lukee Asiakaspalvelu.

Aikaisemmin avatut ehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun chatit sulkeutuvat toistaiseksi, sillä neuvonta ja ohjaus keskitetään kokopäiväisesti lasten ja sosiaalipalvelujen chat-palveluun.