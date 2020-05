Chatsafe-ohjeistus auttaa nuoria keskustelemaan turvallisesti netissä

Suomen itsemurhaluvut ovat Euroopan mittakaavassa hälyttävän korkeat. MIELI Suomen Mielenterveys ry tukee suomenkielisen Chatsafe-ohjeistuksen avulla nuoria, jotka keskustelevat itsemurhista sosiaalisessa mediassa.

Euroopan Unionin jäsenmaista suomalaiset 15–24-vuotiaat nuoret tekevät viidenneksi eniten itsemurhia väkilukuun suhteutettuna.* Tästä syystä MIELI Suomen Mielenterveys ry on tuonut Facebookin avustuksella Suomeen Australiassa kehitetyn Chatsafe-kampanjan ja ohjeistuksen, jonka avulla pyritään tukemaan niitä nuoria, jotka ovat tekemisissä itsetuhoisuuden ja -murhien kanssa sosiaalisessa mediassa.

Australiassa kehitetty ohjeistus nimeltään #chatsafe – Opas nuorille turvalliseen verkkoviestintään itsemurhasta julkistettiin toissa syksynä ja se on Facebookin alustojen kautta yli 2,5 miljardin käyttäjän saatavilla. Nyt se on käännetty myös suomeksi. Tarkoituksena on auttaa keskustelemaan teemasta turvallisesti silloin, kun keskustelulle on tarvetta.

“Nuoret keskustelevat itsetuhoisista ajatuksista ja itsemurhista sosiaalisessa mediassa. Näiden ohjeiden myötä haluamme auttaa nuoria puhumaan tästä vaikeasta teemasta turvallisesti”, kertoo MIELI ry:n verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen.

Turvallinen somekeskustelu poistaa itsemurhiin liittyvä ä stigma a ja helpottaa avun hakemista

Kehittämisessä mukana olleet nuoret pitävät ohjeistusta erittäin tervetulleena.

“Ilman muuta olisin toivonut jotain Chatsafen kaltaista apua kun olin nuorempi”, kertoo eräs projektiin osallistunut nuori.

Satu Sutelainen toivoo, että ohjeistus ja neuvot hyödyttäisivät myös nuorten itsensä lisäksi heidän lähellään olevia aikuisia kuten vanhempia, opettajia ja mielenterveyden ammattilaisia.

“Chatsafe-ohjeistus antaa ohjeita siihen, miten vastata henkilölle, jolla saattaa olla itsetuhoisia ajatuksia. Tämän lisäksi se tarjoaa mahdollisesti itsetuhoiselle nuorelle apua selviytymiseen sekä siihen, miten omasta kokemuksesta voi kertoa turvallisesti”, Satu Sutelainen kertoo.

Chatsafe-projekti oli osa Australian hallituksen kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa. Facebook avusti ohjeistuksen lanseeraamista Suomessa käännättämällä sen suomeksi.

“Ihmiset käyttävät Facebookin alustoja sekä hyvien että vaikeampien hetkien jakamiseen muiden kanssa. Olemme erittäin kiitollisia, että voimme tehdä MIELI ry:n kanssa yhteistyötä ja tukea ihmisiä, jotka hakevat tukea ja ohjeistusta läheisilleen heidän painiskellessaan näiden hyvin herkkien ja vakavien aiheiden parissa. Asiantuntijoiden mukaan kaikkein tehokkain tapa ehkäistä itsemurhia on läheisten huolellisesti mietitty ja välittävä sävy aiheesta keskusteltaessa”, Facebookin yhteiskuntasuhteiden johtaja Christine Grahn korostaa.

Linkki ohjeistukseen

#chatsafe - Opas nuorille turvalliseen verkkoviestintään itsemurhasta (PDF)



Katso myös

#chatsafe - 10 parasta vinkkiä (PDF)

#chatsafe-sisältöjä voi seurata sosiaalisessa mediassa MIELI ry:n Instagramissa @mielenterveys sekä Chatsafen virallisilla tileillä Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä, Snapchatissa ja Youtubessa @chatsafe_au.

*Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].

ISSN=1799-5051. 2018, 6. Itsemurhien määrä väheni hieman edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2020].

http://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_006_fi.html