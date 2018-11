Chico´s kevensi ruokalistaansa ja toi burgerien rinnalle vurgerit

Chico´s Sello kokee raikkaan uudistuksen, kun brändiä kirkastetaan rohkeasti niin miljöön, ruoan kuin palvelunkin osalta. Uudistunut Chico´s avaa ovensa perjantaina 9. marraskuuta.

Vuonna 1991 perustettu Chico´s on tunnettu brändi, mutta nyt sen mielikuva halutaan tuoda tähän päivään uudenlaisen palvelukulttuurin, uuden sisustuksen ja päivitetyn ruokalistan kautta. Uusi Chico´s on parasta arkea ja iloista viikonloppua arvostavien mutkaton ja matalan kynnyksen vakkarimesta.

Chico´sin ruokafilosofiana on Californian comfort food, jossa sekoittuvat amerikkalaisen ja meksikolaisen ruokakulttuurin maut. Fuusiokeittiö tarjoaa ruokailijoille nyt myös enemmän raikkaita ja terveellisiä vaihtoehtoja, jotka huokuvat visuaalista kauneutta.

– Ruokien yhdisteleminen on tämän päivän juttu! Voit valita erikokoisia ja makuisia annoksia luoden juuri sinulle sopivan tavan ruokailla, kertoo ryhmäpäällikkö Petri Mälkiä.

Chico´sin ruokalistalle on lisätty kasvisruokatarjontaa ja perinteisten burgereiden rinnalla nähdään nyt uudet mehukkaat vurgerit eli kasvisburgerit, jotka hurmaavat paatuneimmankin lihansyöjän. Sekä burgereita että vurgereita voi tuunata makunsa mukaan!

Uusi ruokalista on laadittu nimiä myöten rennolla otteella ja huumorilla. Annosten joukosta löytyy muun muassa My Girlfriend Is Not Hungry Nachos, Hello I'm Hallokado ja Holy Pork Ribs – lisukkeena tietysti Ranet.

Chico´sissa koko tiimi ponnistelee sen eteen, että kaikki syntyy kestävällä ja ympäristön huomioivalla tavalla, vastuullisesti, joka päivä. Ravintolassa suositaan kotimaisia, lähialueella tuotettuja raaka-aineita, ruokahävikin pienentämiseksi tehdään jatkuvasti työtä ja uusi sisustus on suunniteltu hyödyntäen kierrätettäviä materiaaleja.

Henkilökunnan merkitys uudenlaisen palvelukulttuurin luomisessa nähdään kiistattomasti brändiuudistuksen tärkeimpänä elementtinä.

– Palvelun uusia teemoja ovat muun muassa Bongaa hetki, Välitä vakkariksi ja Kiitä kaveria. Näihin panostetaan aivan uudenlaisella myyntivalmennuksella, Petri Mälkiä kertoo.

Tällä hetkellä Chico´s-ketjun ravintoloita on seitsemän. Ilmeen uudistamisen lisäksi suunnitteilla on tulevaisuudessa myös toiminnan laajentaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2022 HOK-Elannolla olisi jo yli 10 viihtyisää, houkuttelevaa ja ajassa elämää Chico´sia asiakasvirtojen äärellä.