Christian Rönnbackan uusimmassa Antti Hautalehto -dekkarissa veri virtaa tunturipuroissa

Seitsemän sisarta -sarjan luonut Lucinda Riley on Suomen kuunnelluin kirjailija 9.6.2020

Irlantilaissyntyisen Lucinda Rileyn romaanien suosio on noussut ennennäkemättömäksi ilmiöksi myös Suomessa. Bazar Kustannus on tähän mennessä julkaissut Rileyltä suomeksi kahdeksan lukuromaania, joista tunnetuimpia ovat Seitsemän sisarta -sarjan teokset. Sarjan viides osa Kuun sisar on ollut Mitä Suomi lukee -listan ykkösenä ilmestymisestään eli maaliskuusta lähtien, ja kuunneltuina Lucinda Rileyn romaanit ylittävät pian miljoonan tunnin rajan.