Cisco ja IBM auttavat kouluja ja yliopistoja etäopiskelun onnistumisessa

Yhtiöt ovat aloittaneet tarjoamaan työkalujaan ja osaamistaan ilmaiseksi koulujen ja yliopistojen käyttöön. Ensimmäiset opettajat on jo koulutettu ja koulut ovat päässeet hyödyntämään teknologiaa vuorovaikutteisessa etäopiskelussa.

HELSINKI, SUOMI – 24.3.2020: Yritykset tarjoavat työkalujaan ja osaamistaan ilmaiseksi oppilaitoksille, jotta ne voivat varmistaa opetuksen ja oppimisen poikkeusolosuhteissa. Yhtiöt ovat tehneet saman jo Italiassa ja Espanjassa. Italiassa yhtiöt ovat kouluttaneet 15 000 opettajaa käyttämään työkalujaan ja hyödyntämään vuorovaikutteisen etäopetuksen mahdollisuuksia. Suomessa ensimmäiset koulut ja opettajat hyödyntävät jo vuorovaikutteista oppimista etäopiskelussa.



COVID-19-koronaviruspandemia aiheuttaa haasteita kouluille ja yliopistoille opetuksen tarjoamisessa. IBM Suomi ja Cisco Suomi haluavat yhdessä tukea kouluja ja yliopistoja opetuksen ja oppimisen varmistamiseksi. Yhtiöt ovat aloittaneet tarjoamaan työkalujaan ja osaamistaan ilmaiseksi koulujen ja yliopistojen käyttöön. Ensimmäiset opettajat on jo koulutettu ja koulut ovat päässeet hyödyntämään teknologiaa vuorovaikutteisessa etäopiskelussa.



”Meidän huolemme on, että iso joukko suomalaisia koululaisia tippuu nyt opetuksen kyydistä. Opettajat ja oppilaat tarvitsevat vuorovaikutusta, jotta kaikki saavat oppimiseen tarvitsemaansa tukea. Teemme nyt IBM:n kanssa hartiavoimin töitä, jotta voimme tarjota suomalaisten oppilaitosten käyttöön teknologiaa ja osaamista, joka tekee etäopiskelusta toimivaa. Käytössämme on erittäin vaikuttavaa teknologiaa, joten meillä on myös vastuu tarjota se yhteiskunnan käyttöön nyt, kun tilanne on poikkeuksellinen”, toteaa Cisco Suomen toimitusjohtaja Janne Tägtström.



Yhteistyö sisältää monipuolista tukea oppilaitoksille. Cisco Suomi tarjoaa ilmaiset Webex-lisenssit opettajille yhteydenpitoon oppilaisiinsa. Cisco Webex Etäopetus -työkalun avulla opettaja voi järjestää opetuksen verkossa vuorovaikutteisesti ja niin, että oppilaat voivat osallistua opetukseen helposti. IBM:n vapaaehtoiset taas auttavat opettajia aloittamaan digitaaliset oppitunnit sekä tukevat ja nopeuttavat opettajia heidän lähtiessä liikkeelle verkko-opetuksessa.



”Tuomme oppilaiden ja opettajien käyttöön videoyhteydet, osallistamistyökalut ja opit siitä, miten opettajat voivat järjestää virtuaaliopetusta, joissa voidaan olla oikeasti läsnä. Tämä vaatii sitä, että oppilaat voivat konkreettisesti nähdä opettajan ja puhua hänelle. Koulutimme Italiassa reilussa kahdessa viikossa 15 000 opettajaa käyttämään työkalujamme ja haluamme nyt tehdä saman Suomessa”, IBM Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen kertoo.



”Yhtiöidemme ensisijainen tavoite on varmistaa työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden turvallisuus. Koulujen auttaminen etäopetuksen järjestämisessä tukee myös tätä tavoitetta”, Tägtström toteaa lopuksi.



Cisco Suomi ja IBM tarjoavat työkalunsa ja osaamisensa oppilaitosten käyttöön ilmaiseksi. Yhtiöt odottavat myös muiden teknologia-alan yritysten osallistuvan hankkeeseen tulevina päivinä ja viikkoina.