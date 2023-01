CLIC Innovationin johtamalle 4Recycling ekosysteemille jatkorahoitus muovihaasteen ratkaisemiseksi

4Recycling-ekosysteemihankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi 2019. Hankkeen ensimmäisten toimintavuosien aikana on rakennettu yhteistyössä verkostoa, useita TKI-hankkeita sekä tunnistettu neljä TKI-painopistealuetta, joihin tutkimushankkeita ja yhteiskehittämistä tarvitaan. Lisäksi 4Recycling-ekosysteemissä on panostettu systeemiseen ”markkinamuokkaukseen”, jotta uusien tuotteiden ja palvelujen lanseeraaminen markkinoille on sujuvampaa ja nopeampaa. Markkinamuokkauksella edistetään uusien ratkaisujen kaupallistamista ja pyritään tekemään yhteisiä aktiviteetteja ns. ”ei-kilpailullisilla” aihealueilla, joihin voidaan vaikuttaa yhdessä mm. lainsäädännön, viestinnän, yhteisten tarvittavien teknisten standardien sekä alustojen kautta tai uusilla arvoketjuilla. ”On tärkeää keskittää TKI-toimintaa niihin teemoihin, joilla vaikutukset ovat suurimmat ja yhteiskehittämisen vahvistamisesta on suurin hyöty kestävän kehityksen näkökulmasta”, toteaa Aila Maijanen, CLIC Innovationissa 4Recycling ekosysteemistä ja biotalousteemasta vastaava johtaja. ”Ensimmäinen kehittämisen painopistealueista liittyy ruokapakkaamiseen, joka globaalilla tasolla tuottaa suuren osan syntyvästä muoviroskasta. Ruokapakkaamisen alalle on tulossa EU-alueella isoja muutoksia lähivuosina liittyen mm. pakkaus- ja pakkausjätesääntelyyn ja meidän täytyy olla valmiina myös näihin muutoksiin”. Toinen 4Recycling:n painopistealueista keskittyy kierrätysteknologioihin ja vähittäiskaupan pakkausmateriaaleihin. Kolmas kehittämisalue taas käsittelee rakentamisen muovivirtoja (mm. uudis- sekä korjausrakentaminen). Neljäntenä kehittämisalueena on vaikeasti kierrätettävien suurten muovikomposiittivahvisteisten materiaalien kierrätys, kuten tuulivoimaloiden lavat tai veneet. 4Recycling-ekosysteemissä panostetaan edelleen vahvasti myös kansalliseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ”Keskitymme edelleen myös kansallisen& kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen EU-rahoituksen parempaan hyödyntämiseen TKI-hankkeissamme. Toimimme yhteistyössä Business Finland veturirahoituksen saaneiden hankkeiden kanssa kuten Metsä Groupin ja Fortumin ”ExpandFibre” ja Borealiksen ”SPIRIT” ohjelmat sekä teemme yhteistyötä vahvasti EU-alueella erilaisten yhteenliittymien kuten prosessiteollisuuden A.SPIRE (Process4Planet)ja biotalouden Circular Biobased-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) ohjelmien kanssa”, Aila Maijanen kuvaa. 4Recycling-ekosysteemi on kaikille muovihaasteen kanssa toimiville organisaatioille avoin kehittämisyhteisö Organisaatiot, jotka tekevät töitä muovihaasteen ratkaisemiseksi ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 4Recycling-ekosysteemissä valmistellaan tutkimus- ja kehityshankkeita, rakennetaan TKI-konsortioita, haetaan rahoitusta sekä tehdään TKI-yhteistyötä monella tasolla. 4Recycling järjestää myös vuosittaisia tapahtumia, joissa verkotetaan erilaisia toimijoita sekä jaetaan tietoa käynnissä olevista hankkeista sekä Suomessa ja ulkomailla sekä kehitetään yhteisesti osaamista erilaisten toimijoiden kanssa. ”Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuuksia mahdollisimman monelle organisaatiolle verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen ja yhteiskehittämiseen erilaisissa avoimen innovaation ympäristöissä”, toteaa Pirjo Kaivos, kiertotalousteemasta CLIC Innovationissa vastaava johtaja. ”Kiertotalous on keskiössä myös muovihaasteen ratkaisemisessa ja hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on paljon”.



4Recycling-ekosysteemin toimintaan voit tulla mukaan rekisteröitymällä 4Recycling verkkosivuillamme. Lisätietoa 4Recycling ekosysteemistä löydät täältä.