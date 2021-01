Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin uuteen Terra Carta -ilmastohankkeeseen

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin perustaman Terra Carta-hankkeen tukijaksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta toimiva Prinssi Charlesin ilmastohanke julkistettiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimässä One Planet Summit -tapahtumassa maanantaina.

Terra Carta on kymmenkohtainen vihreän elvytyksen kokonaisuus, joka haastaa yritykset ja niiden johdon asettamaan luonnon, ihmiset ja planeetan maailmanlaajuisen arvonluonnin ytimeen. Climate Leadership Coalitionin lisäksi Terra Cartan tavoitteisiin ja toimintaan on sitoutunut muun muassa useita globaaleja suuryrityksiä kuten Bank of America, Unilever, BP, AstraZeneca, HSBC, BlackRock ja EY.

Yksi Terra Cartan aloitteista on perustaa luonnon pääomiin investoiva liittouma, Natural Capital Investment Alliance. Liittouma aikoo ohjata vuoteen 2022 mennessä 10 miljardia dollaria luonnonpääomaan sijoittaviin investointeihin muun muassa päästöoikeuksien ja hiilen hinnoittelun kautta.

”Voin vain rohkaista erityisesti teollisuuden ja rahoitusmaailman edustajia tarjoamaan käytännön johtajuutta tähän yhteiseen projektiin. Vain he pystyvät mobilisoimaan ne innovaatiot, resurssit ja mittakaavan, joita tarvitaan maailmataloutemme muuttamiseen”, totesi Walesin prinssi Charles Terra Cartan julkistamistilaisuudessa.

Terra Carta -hankkeen tukeminen vahvistaa CLC:n asemaa kansainvälisenä ilmasto-businessverkostona sekä syventää verkoston yhteistyömahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

”Terra Cartan tavoitteet sopivat CLC:lle hyvin. Ne lähtevät siitä, että on mahdollista aikaansaada muutos aidosti kestävään talousjärjestelmään. Arvostamme sitä, että CLC kutsuttiin mukaan tukemaan hanketta jo heti alusta pitäen”, toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

CLC:llä on 81 organisaatiojäsentä ja 40 henkilöjäsentä. CLC:n jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 500 000 ihmistä ja CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. Vuonna 2014 perustettu CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.

Linkki Terra Carta -hankkeen verkkosivuille, josta löytyvät myös hankkeen tukijat:

https://www.sustainable-markets.org/terra-carta