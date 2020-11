Club For Fiven joulukonsertti ensimmäisen kerran Naantalissa

Naantalin Musiikkijuhlat järjestää tiistaina 8.12.2020 Naantalin kirkossa Club For Five -yhtyeen joulukonsertin.

Suomalaisten rakastama joulumusiikki soi taas kauniimmin kuin koskaan monipuolisen a cappella -lauluyhtyeen tulkintoina. Täysin akustisesti järjestettävä konsertti toteutetaan illan aikana kahdesti, kello 18 ja 20. Liput ovat myynnissä Lippupisteessä.

Jouluna 2020 -kiertue päättää Club For Fiven 20-vuotisjuhlavuoden tutulla tinkimättömällä laadulla. Tuhansien ihmisten jokajouluiseen perinteeseen kuuluva konsertti vierailee tänä vuonna sekä konserttitaloissa että kirkoissa, rauhallinen ja reipas tunnelma aina estradin mukaisessa sopusoinnussa. Konserttiohjelma on harmoninen valikoima perinteistä ohjelmistoa ja yhtyeen aivan uusinta tuotantoa. Jouluna 2020 -konsertit Naantalissa ovat kiertueen ainoat vierailut Turun seudulla.

Club For Five on esiintynyt Naantalin Musiikkijuhlilla usein, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun yhtye tuo Naantaliin joulukiertueensa. Joulukonserttien järjestäminen on uusi aluevaltaus myös Naantalin Musiikkijuhlille.

- Yhteiset hetket jouluisen musiikin äärellä ovat aina olleet suomalaisille tärkeitä. Nyt korona-aikaan joulukonsertteja ja yhteislauluhetkiä on kuitenkin tarjolla poikkeuksellisen vähän. Olemme iloisia voidessamme mahdollistaa tämän korkeatasoisen joulukonserttikokemuksen Naantalissa, toteaa musiikkijuhlien tuore toimitusjohtaja Suvi Innilä.

Konsertin kesto on noin 70 minuuttia eikä siinä ole väliaikaa. Järjestelyissä huomioidaan koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset sekä turvallisuusohjeistukset koskien käsihygieniaa, turvavälejä sekä maskien käyttösuositusta. Kirkon yleisökapasiteetista on käytössä vain noin viidennes normaaliaikojen konsertteihin verrattuna, joten tilaa turvalliselle konserttielämykselle riittää. Rajallisesta paikkamäärästä johtuen liput kannattaa varata nopeasti.

Liput: lippu.fi, aikuiset 40€, opiskelijat ja alle 18-vuotiaat 20€