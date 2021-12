CNN:n "mestarilliseksi romaaniksi" ylistämä Rakkaudetonta maailmaa vastaan on tunteisiin vetoava tarina palestiinalaisnaisesta joka ei suostu uhriksi

Meri Mortin Varjojen voima on kiehtova sukellus maagisiin rituaaleihin ja sielun pimeälle puolelle 9.11.2021 12:50:00 EET | Tiedote

Ihminen pyrkii elämässä tasapainoon. Siihen pääsemiseksi on kuitenkin ymmärrettävä valon lisäksi varjoa: hankalaa, haasteellista ja kivuliastakin puolta, joka on jokaisessa meissä. Varjot ovat syvimpiä haavojamme ja tunnottomia pisteitämme, joita helposti piilottelemme, vaikka olennaista on oppia tutustumaan niihin. Meri Mortin uutuusteos Varjojen voima tarjoaa avaimet tähän.